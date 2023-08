Fans Dinamo Zagreb mogen niet meer naar Europese uitduels na doodsteken fan AEK Athene

De wedstrijd tussen AEK Athene en Dinamo Zagreb werd vanwege die rellen uitgesteld en zaterdag ingehaald. AEK plaatste zich met een gelijkspel (2-2) voor de play-offs om een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League, na een zege in Zagreb (0-1).

Dinamo Zagreb moet nu in de voorronden van de Europa League uitkomen tegen Sparta Praag. Fans van Europese tegenstanders van Dinamo zijn wel welkom in Zagreb. Sinds de rellen in Athene zitten er nog meer dan 100 voetbalfans in Griekse gevangenissen.