Vink over bij Ajax spelende zoon Skye: ’Dat sociale had ik vroeger zelf ook’

„Skye is goed bezig, maar heeft natuurlijk nog wel een lange weg te gaan. Als net zestienjarige is hij doorgeschoven naar de onder achttien. Hij stond altijd achterin maar is omgeturnd tot spits. Van de week heeft hij gespeeld in de UEFA Youth League tegen Rangers. Omdat hij altijd achterin heeft gestaan, heeft hij een goed overzicht en inzicht. Hij heeft veel oog voor zijn medespelers. Voor een spits zou hij misschien wat egoïstischer kunnen zijn, maar hij legt de ballen gewoon af als er iemand beter voor staat. Dat sociale had ik vroeger zelf ook.”

Vink was in de beginjaren heel intensief betrokken bij de carrière van zijn zoon. „In het begin was ik altijd zijn coach. Als je coach én vader bent, is dat wel eens lastig. Mijn kritiek naar hem toe voelde hij harder dan het geval was als ik bij andere jongens verbeterpunten aangaf. Die dronken een chocomel, gingen de auto in en waren het vergeten. Maar Skye stapte bij mij in de auto en wij namen het mee naar huis. Op een gegeven moment is er een soort van muur ontstaan, waardoor dingetjes niet meer aankwamen. Die is gelukkig weer geslecht en nu kan ik weer op een normale manier verbeterpunten aangeven en pakt hij dat op. Ik heb moeten leren om balans te vinden tussen kritiek en complimenten. Dat is wel echt een advies voor een heleboel vaders die zelf gevoetbald hebben. Je eigen perfectionisme moet je niet voortdurend als wijsheid overbrengen, want op een gegeven moment worden jongens dat moe.”

