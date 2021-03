Andrea Pirlo vindt de aanwakkerende geruchten over Cristiano Ronaldo logisch

Trainer Andrea Pirlo ligt daar echter niet wakker van. „Met Ronaldo is alles in orde. Het is logisch dat hij teleurgesteld is, net als alle andere spelers. Het is ook logisch dat er geruchten komen, aangezien hij samen met Lionel Messi de belangrijkste speler van de wereld is. Hij traint goed is klaar om zondag mee te doen tegen Cagliari.”

„Ik heb vergelijkbare situaties vaak meegemaakt in mijn carrière”, vervolgt Pirlo. „Ik probeerde na teleurstellingen altijd om met veel enthousiasme weer opnieuw te beginnen. Dat gaan wij ook doen. We zitten in maart en hebben nog dertien wedstrijden in de competitie te gaan en ook de finale om de Coppa Italia.”