Voormalig PEC Zwolle-spits Yuri Banhoffer (73) overleden

De Uruguayaan Banhoffer speelde van 1975 tot 1979 in Zwolle. In 2017 was hij voor de laatste keer te gast bij de club.

Banhoffer speelde met PEC Zwolle in 1977 mee in de bekerfinale tegen FC Twente, destijds een hoogtepunt voor de club. Hij scoorde, maar de treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Na verlenging won Twente met 3-0. Een jaar later werd Banhoffer met PEC kampioen van de eerste divisie. In 1974 was hij met de Los Angeles Aztecs kampioen van de Verenigde Staten geworden.