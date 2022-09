Wiegman plaatst zich met Engeland voor WK vrouwen

Engeland begon het duel met 5 punten voorsprong op Oostenrijk en wist dat een gelijkspel voldoende zou zijn om, met hierna nog één wedstrijd te gaan, het WK-ticket binnen te halen. Voor de aftrap kreeg bondscoach Wiegman van haar Oostenrijkse collega Irene Fuhrmann een taart, als felicitatie voor het winnen van het EK. Oostenrijk strandde op dat toernooi in de kwartfinales tegen Duitsland, dat het in de finale na verlenging met 2-1 moest afleggen tegen Engeland.

De Engelse vrouwen maakten de WK-kwalificatie in stijl af en zetten ook hun negende wedstrijd in winst om. In die negen duels maakte de ploeg van Wiegman liefst zeventig doelpunten en kreeg het geen enkele treffer tegen. Engeland won drie keer met 10-0 en de thuiswedstrijd tegen Letland eindigde zelfs in 20-0.