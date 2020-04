Clubs bereid tot restitutie aan houders seizoenkaarten

De clubs geven fans mogelijk meerdere opties. Ⓒ ANP

De KNVB en clubs uit de Eredivisie en Eerste Divisie gaan ervan uit vrijdag een compleet plan te kunnen presenteren over de vervolgstappen in het betaalde voetbal, nu premier Rutte heeft bevolen dat er tot 1 september niet wordt gevoetbald. Meest cruciale punt is de sportieve afhandeling van het onvoltooide seizoen door de KNVB. De financiële gevolgen van de keuze is iets voor de clubs om mee te dealen.