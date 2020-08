Roda JC start met dikke zege op Jong Ajax

Roland Alberg opende in de 21e minuut de score voor de club die twee jaar geleden uit de Eredivisie degradeerde. Jordy Croux benutte in de zeventigste minuut een strafschop en Kees Luijckx en Niek Vossebelt bepaalden in de slotfase de eindstand op 0-4.

Trainer Mitchell van der Gaag van Jong Ajax miste veel spelers waarop hij normaal gesproken wel een beroep kan doen. Ajax oefende zondag namelijk ook met veel spelers van het tweede elftal tegen 1. FC Union Berlin: 2-2. De hoofdmacht van Ajax kwam zaterdag in actie tegen Eintracht Frankfurt: 2-1.

Telstar en FC Volendam gelijk

Het Noord-Hollandse duel tussen Telstar en FC Volendam leverde geen winnaar op. Telstar nam in eigen stadion een voorsprong van 2-0 via twee doelpunten van Ilias Bronkhorst. Volendam wist echter weer langszij te komen: 2-2.

Telstart-speler Sven van Doorm schermt in duel met Alex Plat (FC Volendam) de bal af. Ⓒ BSR Agency

De wedstrijd in Velsen-Zuid begon enkele minuten later dan de bedoeling was vanwege administratieve problemen. Nick Doodeman maakte kort voor rust de aansluitingstreffer namens Volendam, invaller Zakaria El Azzouzi trok de stand in de 68e minuut gelijk.

Omdat Telstar momenteel geen hoofdsponsor heeft, speelde de thuisclub in een shirt met op de voorkant de naam van de markante oud-trainer Simon Kistemaker. De club wilde Kistemaker hiermee steunen. De 80-jarige Noord-Hollander verloor onlangs zijn vrouw en tobt met gezondheidsklachten.

Excelsior gaat flitsend van start in de Keuken Kampioen Divisie. Ⓒ BSR Agency

Sterk begin Excelsior

Excelsior begon zaterdag sterk aan het nieuwe seizoen. De Rotterdamse club versloeg Jong PSV in Eindhoven met 6-1. De treffers van de bezoekers kwamen op naam van Elias Mar Omarsson (twee), Ahmad Mendes Moreira, Joël Zwarts, Thomas Oude Kotte en Justin de Haas (eigen doel) Namens de thuisclub scoorde Damian Timan in de 86e minuut.

FC Eindhoven opende vrijdag het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met een uitzege (1-2) bij Jong FC Utrecht. SC Cambuur won thuis met 2-0 van NEC.

