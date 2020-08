AZ ontvangt Viktoria Plzen op woensdag 26 augustus

De aftrap van het duel in Alkmaar is om 16.30 uur.

AZ werd afgelopen maandag tijdens een loting gekoppeld aan de nummer 2 van het afgelopen seizoen van Tsjechië. Toen stond nog niet vast of beide clubs elkaar op 25 of 26 augustus zouden ontmoeten.

De wedstrijden in de tweede voorronde gaan maar over één duel. De UEFA wil niet dat er publiek aanwezig is. De winnaar kwalificeert zich voor de derde voorronde van de Champions League.