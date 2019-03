Rentree Ayoub tegen nieuwe club Feyenoord

Uitgerekend tegen zijn nieuwe werkgever kan de Marokkaan zijn rentree maken bij FC Utrecht. Ayoub is hersteld van knieklachten.

De creatieve middenvelder heeft de hele week meegetraind en is klaar om weer in de basis te starten. De Jong: "We zijn blij dat Yassin terug is. Hij is voor ons een belangrijke speler met zijn creativiteit en voetballend vermogen op het middenveld."

Ayoub is er zelf niet mee bezig dat hij zondag tegen zijn toekomstig werkgever speelt. "Het gaat gewoon om de drie punten en om FC Utrecht. Daar speel ik nu voor. Dat heb ik een paar maanden terug in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord ook al laten zien en dat zal ik nu weer doen."

De Jong kan tegen Feyenoord geen beroep doen op de geblesseerden Simon Makienok, Jean-Christophe Bahebeck en Patrick Joosten. Spits Gyrano Kerk is geschorst. Cyriel Dessers lijkt een voor de hand liggende vervanger in De Kuip.