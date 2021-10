Scorende Lieke Martens met Barcelona veel te sterk voor Vivianne Miedema’s Arsenal

Miedema stond bij Arsenal in de basis, maar de Engelsen keken bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Mariona Caldentey en Alexia Putellas troffen doel voor de thuisclub, waarbij Martens op de bank begon.

Nadat Asisat Lamina Oshoala met de derde Spaanse goal twee minuten na rust het duel eigenlijk al besliste, besloot Arsenal-trainer Jonas Eidevall dat het mooi geweest was voor Miedema. Samen met Bethany Mead en Katie McCabe werd de aanvaller naar de kant gehaald. Martens mocht twintig minuten voor tijd invallen bij Barcelona, en tekende vijf minuten voor het eindsignaal de vierde Barcelona-goal aan. Frida Leonhardsen-Maanum had tussendoor de eer gered voor Arsenal.

Het andere duel in Champions League-groep C, tussen Hoffenheim en het Deense HB Køge, eindigde in een ruime overwinning voor de Duitsers: 5-0.

Van de Donk

Daniëlle van de Donk won met Olympique Lyon het uitduel met het Zweedse BK Häcken met 3-0. Lineth Beerensteyn kwam bij Bayern München als invalster in het veld in de uitwedstrijd tegen Benfica. Het bleef 0-0 in Lissabon.