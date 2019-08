Ajax is momenteel een kind in de speeltuin

De spelers van Ajax vieren een van de vier treffers in Venlo. Ⓒ Hollandse Hoogte

VENLO - Ajax waant zich momenteel in de Eredivisie als een kind in de speeltuin. Door een verdedigingsmuur van twee keer vijf spelers voor keeper Thorsten Kirschbaum op te trekken, gaf VVV aanvankelijk aan niet te willen meespelen. Maar uiteindelijk hadden de Amsterdammers in Venlo een uiterst vermakelijke avond: 1-4.