Premium Het beste van De Telegraaf

Interesse Catalanen kwam niet uit de lucht vallen Luuk de Jong zegde PSV af voor kans op Barcelona

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Geen PSV maar Barcelona voor Luuk de Jong. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In het holst van de nacht van dinsdag op woensdag, om één minuut over half vier, maakte FC Barcelona de komst van spits Luuk de Jong, die voor één seizoen wordt gehuurd van FC Sevilla, wereldkundig. Daar waren hectische uren aan vooraf gegaan. Het spannendste gedeelte was de goedkeuring van het papierwerk door La Liga, nadat FC Barcelona en FC Sevilla net voor sluiting van de transferwindow, dinsdag om middernacht, alle formulieren hadden geüpload in het transfersysteem.