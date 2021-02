Prijsloos debuutseizoen dreigt voor Ronald Koeman bij FC Barcelona

Premium Voetbal

Bij NEC wordt gehoopt op beker-herhaling van 1994: ’We waren bijna onverslaanbaar’

Het seizoen 1993/1994 was een memorabel jaar in de historie van NEC. De Nijmegenaren wisten als Eerste Divisieclub te stunten door ten koste van het grote Ajax de bekerfinale te bereiken en slaagden er ook nog eens in om via de nacompetitie te promoveren naar de Eredivisie. Het is een scenario waar ...