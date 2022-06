Van de Zandschulp boekt in Queen’s knappe zege op Dimitrov

Van de Zandschulp begon uitstekend. Direct kreeg hij breekpunten op de service van de Bulgaar, al verzilverde hij ze niet. Zelf serveerde de Nederlander uitstekend. Bovendien leek hij sowieso lekker in de wedstrijd te zitten, door de ballen goed te raken. De zesde game was ineens een stuk minder scherp. Drie fouten van BvdZ bezorgden Dimitrov de breekpunten en uiteindelijk ook de break: 4-2.

Gelukkig wist hij het relatief snel te repareren: na een game waarin het zeven keer deuce werd, pakte hij de break terug, waarna een lovegame volgde: 4-4. Op 5-5 was er weer een breekpunt voor Van de Zandschulp, maar die pakte hij - helaas voor hem - niet. Uiteindelijk ging de eerste set naar een tiebreak. Bij 6-4 waren er twee setpunten voor de Nederlander. Bij de tweede was het raak: 1-0 in sets.

Bij 2-1 in de tweede set voor BvdZ waren er weer breekpunten voor de steady spelende nummer 29 van de wereld. Die waren in eerste instantie niet aan hem besteed, maar een derde breekpunt wel: 3-1. Van de Zandschulp bleef uitstekend serveren en spelen, terwijl de Bulgaar steeds minder een antwoord had op zijn spel. Bij 5-3 serveerde de Nederlander voor de wedstrijd en ook dat lukte: 6-3 en dus game, set and match.

Medvedev blij dat hij titel op US Open kan verdedigen

De Russische tennisser Daniil Medvedev is blij dat hij zijn titel kan verdedigen op de US Open in New York. „Het is geweldig nieuws”, zei de nummer 1 van de wereld over het besluit van de organisatie dat Russische en Wit-Russische tennissers dit jaar gewoon mogen meedoen, zij het onder neutrale vlag vanwege de oorlog in Oekraïne. Op Wimbledon, dat eind deze maand begint, is hij niet welkom.

„Ik heb altijd gezegd dat ik de regels zal volgen en ik zal spelen waar ik kan spelen. Ik wil gewoon mijn beste tennis laten zien en ik ben heel blij dat ik mijn titel in New York kan verdedigen. Ik bewaar prachtige herinneringen aan vorig jaar. Het was een van de meest bijzondere toernooien voor mij”, aldus de Rus, die vorig jaar op de banen van Flushing Meadows zijn eerste grandslamtoernooi won. De US Open begint dit jaar op 29 augustus.

Medvedev speelt deze week als nummer 1 van de wereld op het grastoernooi in het Duitse Halle. Hij versloeg in zijn eerste partij de Belg David Goffin in twee sets (6-3 6-2). „Zonder Wimbledon in aantocht, hoef ik mijn lichaam niet te sparen en kan ik wel drie toernooien achter elkaar spelen”, zei de 26-jarige Rus, die in ieder geval volgende week zijn titel in het toernooi op Mallorca wil verdedigen. Medvedev verloor afgelopen zondag verrassend de finale van het grastoernooi van Rosmalen van de Nederlander Tim van Rijthoven.