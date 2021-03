Statement van Sjaak Swart na afgang Oranje: onvoldoende voor iedereen

Voetbalicoon Sjaak Swart geeft het complete Nederlands elftal, inclusief de bondscoach, een onvoldoende. „Iedereen verdient een 5.” Ⓒ Getty Images

Ajax-icoon Sjaak Swart droeg zelf het Oranje-shirt van 1960 tot 1972. Als rapporteur voor De Telegraaf is hij kritisch op het optreden van het Nederlands elftal in en tegen Turkije. In de week die bol stond van discussies rond een statement, maakt Swart zijn eigen statement. Hij geeft het complete elftal, inclusief de bondscoach, een onvoldoende. „Iedereen verdient een 5.”