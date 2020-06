Roy Makaay vreest voor Peter Bosz en voorspelt triple Bayern

„Het kampioenschap is bijna beslist. Je weet nooit hoe het in de beker gaat, maar vorige week versloegen ze Leverkusen behoorlijk eenvoudig”, vertelde de Nederlandse oud-speler van de Duitse club op de Amerikaanse zender ESPN na afloop van de halve finale van de Duitse beker tussen Bayern en Eintracht Franfurt (2-1). De finale speelt de club op 4 juli tegen Bayer Leverkusen.

„We weten niet of en wanneer de Champions League doorgaat. Maar ik denk dat ze dit seizoen alle drie de titels gaan winnen.”

Roy Makaay en zijn partner bij het Voetballer van het Jaar-gala. Ⓒ Rene Bouwman

Makaay, die in Duitsland de bijnaam Das Phantom had, speelde van 2003 tot 2007 in München. „Ze spelen geweldig voetbal. Misschien niet vandaag, maar het grootste deel van het seizoen.”

Lewandowski

Hij is met name lovend over spits Robert Lewandowski. „Lewandowski wordt elk jaar beter”, zei Makaay, die in 183 wedstrijden voor Bayern 103 goals scoorde en in 43 duels namens Oranje 6 maal doel trof.