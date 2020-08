Matwé Middelkoop: ’Het is gewoon mijn werk’

AMSTERDAM - Kiki Bertens en veel andere wereldtoppers zullen niet van de partij zijn, maar Matwé Middelkoop doet over een kleine twee weken wel mee aan de gedevalueerde US Open. Hij is inmiddels in New York en zal eindeloos op zijn hotelkamer moeten vertoeven. ,,Ik heb veel boeken meegenomen’’, zegt de altijd positief ingestelde dubbelaar. ,,En ik wil wat muziek gaan maken.’’