Jurriën Timber wint eerste prijs met Arsenal: na penalty’s te sterk voor Manchester City in Community Shield

Uitgerekend vlak nadat Timber onder luid applaus naar de kant ging, maakte zijn directe tegenstander in de minuten daarvoor de 0-1. Cole Palmer, zelf ook invaller, schoot de bal vanaf rechts heerlijk in de linkerbovenhoek en leek Manchester City tegen het Arsenal van Timber de winst te bezorgen. Diep in de blessuretijd dwong Arsenal via een andere invaller, Leandro Trossard, een penaltyserie af.

Arsenal-trainer Mikel Arteta bevestigde met zijn startopstelling de opmerkelijke plannen met Timber. De van Ajax overgekomen verdediger begon als linksback. In het eerste van Ajax speelde hij nooit eerder op die positie. Arteta posteerde de rechtspoot in de voorbereiding al meerdere keren op links.

Jurriën Timber ging onder luid applaus van het veld af na zijn optreden als linksback. Ⓒ ProShots

Bij City, nog zonder Oranje-international Nathan Aké, begon De Bruyne op de bank. Daarmee ontbrak de speler die afgelopen seizoen de titelstrijd min of meer besliste, door Arsenal in een onderling duel te pijnigen. De Bruyne speelde toen een fenomenale partij namens de latere landskampioen. Met drie assists droeg hij bij aan een 4-1 overwinning.

Ortega maakt indruk

Ook Ederson Moraes zat op de bank. De goalie, al jaren een vaste waarde onder de lat bij City, keek langs de lijn toe hoe Stefan Ortega indruk maakte. Arsenal had halverwege de eerste helft een grote kans via Kai Havertz, die alle ruimte kreeg om in te schieten. Ortega stond op de goede plek, waarna een schot van Martinelli werd afgewend door de City-defensie.

De doelman keek even later een schot van Bakayo Saka over en had vlak voor rust een goede redding op een schot van Havertz in huis. Aan de andere kant was Rodri voor rust dichtbij: zijn inzet werd gekeerd door Arsenal-keeper Aaron Ramsdale.

Timber zit Palmer dwars

Guardiola haalde een kwartier na de rust spits Erling Haaland naar de kant voor Cole Palmer. De Bruyne betrad juist het veld voor debutant Mateo Kovacic. Palmer was even later dicht bij de 0-1, maar werd in zijn weg naar het doel dwarsgezeten door Timber.

Palmer drukte vlak na de wissel van Timber wel af. City ging daarna op zoek naar de 0-2, maar Phil Foden stuitte op Ramsdale. Arsenal lukte het maar niet om het net te vinden, tot de elfde minuut van de blessuretijd dus aanbrak. Trossard stond op de juiste plek om de gelijkmaker binnen te schuiven.

In de penaltyserie schoten alle spelers van Arsenal raak. Naast De Bruyne miste voor Manchester City ook Rodri het doel.