Feyenoord-fans zoeken toenadering via open brief: ’Niemand is blij met ontstane situatie’

„Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: niemand is blij met de ontstane situatie. Niemand wil dat deze situatie zich voordoet, voordeed of voor gaat doen in de toekomst”, staat er in de brief, die door supportersvereniging FSV De Feijenoorder op sociale media is geplaatst.

„Bestuurders en supporters moeten met elkaar dezelfde kant op gaan bewegen. Het grote onderliggende probleem is dat de supporters en de club al tientallen jaren uit elkaar aan het groeien zijn, een feit dat voornamelijk voortkomt uit het idee dat praten nergens toe leidt.”

Na het opstappen van Koevermans lijkt er volgens de supporters „ruimte voor een frisse wind.” „Nu willen we af van achterkamertjes-politiek en zoveel mogelijk supporters informeren én betrekken. Hierbij maken wij dan ook de eerste knieval en kiezen wij publiekelijk voor dit standpunt om aan te tonen dat intenties van supporters oprecht zijn.”

De open brief wordt ondersteund door bijna twintig supporterspartijen.