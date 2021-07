Leeuwinnen niet langs Canada in oefenduel week voor eerste groepswedstrijd

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman kwam op het trainingscomplex in Kamogawa met 3-1 achter, maar knokte zich terug via doelpunten van Jackie Groenen en de ingevallen Lineth Beerensteyn. Vivianne Miedema had in de eerste helft de 1-1 gemaakt.

Precies een week voor de eerste groepswedstrijd op de Olympische Spelen, op 21 juli in Rifu tegen Zambia, stuurde Wiegman haar beoogde basisploeg het veld in. Sisca Folkertsma kreeg opnieuw een kans als rechtsback. De speelster van landskampioen FC Twente, die na de Spelen verhuist naar de Franse club Bordeaux, vormde de achterhoede met Aniek Nouwen, Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen. Groenen, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse stonden op het middenveld, de voorhoede bestond uit Jill Roord, Miedema en Lieke Martens.

De voetbalsters zijn al ruim een week in Japan om zich voor te bereiden op hun eerste Spelen. De ploeg van Wiegman zou vlak voor vertrek in Nederland nog een oefeninterland spelen tegen Zuid-Afrika, maar dat duel in Zwolle ging niet door omdat binnen de Zuid-Afrikaanse selectie meerdere coronabesmettingen waren. De bondscoach zag de besloten 'trainingswedstrijd' tegen Canada daarom als een alternatieve, serieuze test.

Top zijn om goud te pakken

Na goud op het EK 2017 en zilver op het WK 2019 is een olympische medaille het doel voor de voetbalsters. Martens weet dat de Amerikaanse vrouwen favoriet zijn voor het goud. „Wij moeten echt top zijn op dit toernooi om goud te pakken. Maar we hebben weer stappen gemaakt en draaien nu een lange voorbereiding, zodat we meer tijd hebben om op elkaar ingespeeld te raken. Hopelijk gaan we dan met een mooie medaille naar huis, want we zijn hier met een missie.”