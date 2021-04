Strijd om marathontickets blijft razend spannend

Premium Voetbal

Dít moet je weten voorafgaand aan bekerfinale Ajax-Vitesse

Om 18.00 uur trappen Ajax en Vitesse af in De Kuip voor de KNVB-bekerfinale. Vorig jaar werd de finale Feyenoord-FC Utrecht niet gespeeld door de coronacrisis. Het was de eerste keer sinds 1960 dat de bekerfinale geen doorgang vond. Om in de bekersfeer te komen een overzicht van enkele wetenswaardig...