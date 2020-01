Wielerploeg Van der Poel ook naar Luik-Bastenaken-Luik en Waalse Pijl

Eerder werd al bekend dat Van der Poel op basis van een wildcard kan starten in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Zijn ploeg behoort niet tot de WorldTour-teams en is dus afhankelijk van de gunst van organisatoren. De kans dat Van der Poel in de Waalse klassiekers rijdt is overigens zeer klein. Tegen die tijd richt hij zich op het mountainbiken, de discipline waarop hij olympische ambities heeft.

De andere teams die een wildcard hebben gekregen voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn Sport Vlaanderen - Baloise, Wallonie Bruxelles en Arkéa-Samsic, de nieuwe ploeg van de Colombiaan Nairo Quintana.

Alpecin-Fenix, sinds januari de opvolger van Corendon-Circus, heeft met onder anderen de Italiaan Sacha Modolo en de Tsjech Petr Vakoc nog meer renners die in de klassiekers uit de voeten kunnen. Van der Poel is wel van plan te starten in de Ronde van Vlaanderen, hoewel er officieel nog een uitnodiging moet komen.