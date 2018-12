Ziyech wil Ajax verlaten voor buitenland

Ziyech geldt ook dit seizoen als de belangrijkste speler in Amsterdam en maakte er al eerder geen geheim van dat hij eens over de grenzen wil kijken. "Ik vind dat ik er wel aan toe ben", vertelt hij in gesprek met FOX Sports. "Dat heb ik al vaker gezegd, dat is niets nieuws. Om mezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen, is het misschien wel tijd om verder te kijken en een nieuwe uitdaging te vinden."

Een uitgesproken voorkeur voor een van de vier sterkste competities (Bundesliga, Serie A, Premier League en Primera Division) heeft de Marokkaan niet. "Ik zie vanzelf wel wat er gebeurt. Wat mijn gevoel zegt? Nog niks. Ik heb eerst een WK voor de boeg. Eerst richt ik me op Ajax en dan daarop."