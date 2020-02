KNMI geeft voor zondag code oranje af: Gaat de Eredivisie wel door?

Mocht de veiligheid van de supporters in het geding komen, dan bestaat er een kans dat de bond één of meerdere van de vier Eredivisieduels in overleg met clubs en gemeentes zal afgelasten.

De KNVB heeft met zuidwester Ciara op komst al uitvoerig overleg gevoerd met de acht clubs die morgen in actie komen. Ook staat de bond in verbinding met de gemeentes waar de duels worden gespeeld. De voorjaarsstorm, die volgens Weerplaza snelheden van 140 kilometer per uur zou kunnen bereiken, komt morgen in Nederland aan land.

Veiligheid fans

Normaal gesproken bepaalt de scheidsrechter van dienst of een wedstrijd doorgang kan vinden, zoals in het geval van sneeuw, vorst, overvloedige regenval of mist. „Met storm kan de veiligheid van de supporters om de hoek komen kijken”, legt Daan Schippers uit. „In dat geval kunnen de lokale autoriteiten bepalen of ze al dan niet de veiligheid van de supporters kunnen waarborgen”, aldus de woordvoerder van de KNVB.

In dat geval neemt de burgemeester contact op met de clubs en de KNVB, vervolgt Schippers: „Pas daarna volgt een beslissing. In theorie kan een wedstrijd vanwege storm worden afgelast.”

Morgen staan de duels FC Utrecht-Ajax, Sparta-ADO Den Haag, FC Emmen-FC Twente en AZ-Feyenoord op het programma. Vooral die laatste wedstrijd is in combinatie met het verwachte weer saillant te noemen. AZ speelt na het dakdrama van augustus sinds medio december immers in een dakloos huis, terwijl het stadion op een plek staat waar de wind vrij spel heeft.

Schippers, toevallig zelf jarenlang werkzaam geweest bij AZ: „Natuurlijk zijn wij hiervan op de hoogte en hebben we al uitgebreid contact gehad met AZ en de gemeente. We kijken deze zaterdag (vandaag, red.) wat de verwachtingen zijn en zullen dan opnieuw contact hebben.”

Sneeuw in de Galgenwaard

De KNVB wil bij eventuele afgelasting tijdig een beslissing nemen. Schippers: „Het duel FC Utrecht-Feyenoord, de sneeuwwedstrijd van twee jaar geleden, werd op het laatste moment afgelast. Daar hebben we van geleerd. We willen voorkomen dat supporters voor niks de weg op gaan.”

AZ heeft haar eigen fans op de clubwebsite opgeroepen zich goed te kleden met de verwachte wind en regen op komst.

