Storm Ciara op dag van topduels: Gaat de Eredivisie wel door?

Wordt er zondag ’gewoon’ gevoetbald in Alkmaar? Ⓒ Martin Mooij

AMSTERDAM - De aankondiging dat Ciara, de eerste storm met orkaankracht die Nederland dit kalenderjaar aandoet, morgen voor grote overlast zal zorgen, heeft alle alarmbellen bij de KNVB doen afgaan. Mocht de veiligheid van de supporters in het geding komen, dan bestaat er een kans dat de bond één of meerdere van de vier Eredivisieduels in overleg met clubs en gemeentes zal afgelasten.