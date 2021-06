Arne Slot leidt eerste Feyenoord-training

Geertruida is voorlopig uitgeschakeld door een knieblessure. Guus Til, die een seizoen wordt gehuurd van Spartak Moskou, was als nieuweling de meest opvallende naam. De middenvelder werkte bij AZ al samen met Slot.

Nick Marsman stond op doel bij Feyenoord. De doelman vertrekt binnenkort naar Inter Miami in de Verenigde Staten, maar mag tot die tijd meetrainen in Rotterdam. Ook Steven Berghuis, Orkun Kökcü en Robert Bozenik waren er logischerwijs nog niet bij. Zij zijn nog op het EK actief, al is Kökcü inmiddels uitgeschakeld met Turkije.

Feyenoord is vroeg aan het nieuwe seizoen begonnen, omdat de club volgende maand al moet uitkomen in de nieuwe Europese competitie, de Conference League. Daarin speelt het in de tweede voorronde tegen Decic uit Montenegro of Drita uit Kosovo.