Arne Slot leidt eerste Feyenoord-training: ’Gat met kampioen kleiner maken’

Geertruida is voorlopig uitgeschakeld door een knieblessure. Guus Til, die een seizoen wordt gehuurd van Spartak Moskou, was als nieuweling de meest opvallende naam. De middenvelder werkte bij AZ al samen met Slot.

Nick Marsman stond op doel bij Feyenoord. De doelman vertrekt binnenkort naar Inter Miami in de Verenigde Staten, maar mag tot die tijd meetrainen in Rotterdam. Ook Steven Berghuis, Orkun Kökcü en Robert Bozenik waren er logischerwijs nog niet bij. Zij zijn nog op het EK actief, al is Kökcü inmiddels uitgeschakeld met Turkije.

Feyenoord is vroeg aan het nieuwe seizoen begonnen, omdat de club volgende maand al moet uitkomen in de nieuwe Europese competitie, de Conference League. Daarin speelt het in de tweede voorronde tegen Decic uit Montenegro of Drita uit Kosovo.

’Eerst gat met kampioen kleiner maken’

Slot waagde zich na de eerste training bij Feyenoord niet aan boude voorspellingen. „Ik kan werkelijk nu nog niets zeggen over de verwachtingen voor komend seizoen. Ik kan daar pas iets zinnigs over zeggen als we een paar weken verder zijn en ik met de volledige selectie heb samengewerkt”, zei de nieuwe coach van de Rotterdamse club na zijn oefensessie op een regenachtig Varkenoord.

De 42-jarige Slot is de opvolger van de gestopte Dick Advocaat, die Feyenoord in zijn laatste seizoen naar de vijfde plaats in de Eredivisie loodste. „Met een substantieel aantal punten achterstand op de kampioen. Ik denk dat de eerste opdracht is om dat gat kleiner te maken en daar gaan we hard aan werken. Het grootste deel van de selectie is intact gebleven en in de basis is het een kwalitatief goede ploeg. En verder wil ik best even alle clichés noemen: Feyenoord is een fantastische club met een fantastisch legioen en een geweldige accommodatie. Ook het trainingscomplex is echt top.”

„Ik heb een fanatieke groep gezien en dat lijkt me voor een eerste training ook logisch. We zijn verre van compleet, ook omdat we nog wat versterkingen zoeken, maar vrijwel iedere club heeft dat in deze fase. Het verschil is dat wij over een maand al om het ’echie’ spelen”, zei Slot.

De voormalig trainer van AZ doelt op donderdag 23 juli, als Feyenoord in de tweede voorronde van de Conference League aantreedt tegen de winnaar van het duel uit de eerste voorronde tussen FK Decic uit Montenegro en FK Drita uit Kosovo. „Feyenoord kan dominant spelen, dat heeft de ploeg afgelopen seizoen in een aantal wedstrijden laten zien en ik heb ze gezegd dat ze moeten herkennen wat ze in die wedstrijden goed hebben gedaan. Verder is het geen hogere wiskunde wat ik verlang; de spelers moeten hun taken op de hoogste snelheid en constant uitvoeren. Daar heb je wel fitheid voor nodig.”