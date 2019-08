Sport Kort: Ineos zegeviert in Spanje

Sosa slaat toe in Ronde van Burgos

17:07 uur: De Colombiaan Iván Ramiro Sosa heeft in de Ronde van Burgos de derde etappe op zijn naam gebracht. De 21-jarige coureur van Team Ineos kwam op de mistige Picón Blanco, een col van de buitencategorie, alleen aan. Hij bleek bergop in de laatste kilometers de beste klimmer van een kopgroepje van elf man. Sosa nam dankzij zijn fraaie overwinning de leiderstrui over van de Italiaan Giacomo Nizzolo.

De Spanjaard Óscar Rodríguez kwam 17 seconden na de winnaar als tweede aan. Zijn landgenoot Antonio Pedrero kwam als derde binnen, op 24 seconden van Sosa. Richard Carapaz eindigde als zesde, met een achterstand van 37 seconden op de jonge Colombiaan. De verrassende winnaar van de Ronde van Italië maakt in Burgos zijn rentree. De Ecuadoraan kwam sinds zijn zegetocht in de Giro niet meer in actie.

Sosa won vorig jaar het eindklassement in de Ronde van Burgos. Hij begint vrijdag met een marge van 17 seconden op nummer twee Rodríguez aan de vierde etappe. De Spaanse etappekoers eindigt zaterdag.

Turnen: Van Tulder talentcoach bij gymnastiekunie

16:18 uur: Gymnastiekunie KNGU voegt Jeroen van Tulder toe aan de technische staf van bondscoach Bram van Bokhoven. Van Tulder gaat aan de slag als talentcoach bij de jongens.

„Van Tulder is een waardevolle aanvulling van het coachesteam. Ik ben ervan overtuigd dat hij een bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van onze turntalenten”, zegt Van Bokhoven.

De 38-jarige Van Tulder turnde zelf twaalf jaar lang. Vanuit het nationale trainingscentrum in Den Bosch zal hij de samenwerking met de clubcoaches in Brabant zoeken. „Ik heb erg veel zin om terug te keren in het turnen en in deze functie met dit team aan de slag te gaan. Ik wil de komende jaren meehelpen aan de ambitie om het mannenturnen regionaal en nationaal op een nog hoger plan te brengen.”

Wilco Kelderman Ⓒ Raymond Kerckhoffs

Wielrennen: Sunweb zet bij Vuelta zinnen op goed klassement Kelderman

12:39 uur: Team Sunweb wil met Wilco Kelderman voor een goed klassement gaan in de Ronde van Spanje, die op 24 augustus van start gaat. De 28-jarige Nederlander krijgt daarbij de steun van landgenoot Martijn Tusveld, de Ier Nicolas Roche, de Deen Casper Pedersen en de Australiërs Robert Power en Michael Storer. Met de Duitsers Nikias Arndt en Max Walscheid jaagt de ploeg op succes in de massasprints.

„Ons hoofddoel is een goed algemeen klassement met Wilco”, zegt ploegleider Luke Roberts. „Naast twee tijdritten en acht aankomsten bergop, waaronder de Alto de Los Machucos en Alto de la Cubilla, zijn er zo’n vijf of zes kansen voor de sprinters.”

Kelderman ging in de Ronde van Frankrijk niet meer van start in de zestiende etappe na rugklachten. De wielrenner was in maart in de Ronde van Catalonië zwaar ten val gekomen. Sunweb had eerder al laten weten dat kopman Tom Dumoulin niet op tijd fit zou zijn om te kunnen starten in de Vuelta.

Stefanos Tsitsipas Ⓒ AFP

Tennis: Weer vroege exit voor Tsitispas

09:11 uur: Stefanos Tsitsipas kampt met een kleine vormcrisis. De nummer zeven van de wereldranglijst verloor ook op het tennistoernooi van Cincinnati al zijn eerste wedstrijd. De Griek, vrijgeloot voor de eerste ronde, liet zich verrassen door de Duitser Jan-Lennard Struff: 4-6, 7-6(5), 7-6(6).

Tsitsipas ging vorige week op het toernooi van Montreal ook al tijdens zijn eerste optreden onderuit. Op het Canadese hardcourt was de Pool Hubert Hurkacz in drie sets te sterk: 6-4, 3-6, 6-3.

Ook Alexander Zverev kon wederom niet overtuigen. De Duitser verloor in de tweede ronde in drie sets van de Serviër Miomir Kecmanovic.: 7-6(4), 2-6, 4-6. Voor de Japanner Kei Nishikori is het tennistoernooi van Cincinnati voorbij na een verrassende nederlaag tegen zijn landgenoot Yoshihito Nishioka: 6-7 (2) 4-6.

Kiki Bertens Ⓒ AFP

Tennis: Bertens ook in dubbelspel klaar in Cincinnati

07:37 uur: Kiki Bertens kan zich gaan voorbereiden op de US Open. Na haar nederlaag in het enkelspel is ze nu ook uitgeschakeld in het dubbelspel van het toernooi van Cincinnati.

Bertens verloor met haar Kroatische partner Donna Vekic van de Nederlandse dubbelspecialiste Demi Schuurs en de Duitse Anna-Lena Groenefeld: 6-4, 3-6, 7-10.

Bertens werd dinsdag door Venus Williams uitgeschakeld in het enkelspel. De zevenvoudig winnares van een grandslam was in de tweede ronde in drie sets te sterk: 6-3, 3-6, 7-6 (4). Bertens schreef het toernooi van Cincinnati vorig jaar op haar naam. De US Open gaan op 26 augustus van start.