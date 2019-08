Sport Kort: Tsitsipas snel uitgeschakeld in Cincinnati

Tennis: Weer vroege exit voor Tsitispas

09:11 uur: Stefanos Tsitsipas kampt met een kleine vormcrisis. De nummer zeven van de wereldranglijst verloor ook op het tennistoernooi van Cincinnati al zijn eerste wedstrijd. De Griek, vrijgeloot voor de eerste ronde, liet zich verrassen door de Duitser Jan-Lennard Struff: 4-6, 7-6(5), 7-6(6).

Tsitsipas ging vorige week op het toernooi van Montreal ook al tijdens zijn eerste optreden onderuit. Op het Canadese hardcourt was de Pool Hubert Hurkacz in drie sets te sterk: 6-4, 3-6, 6-3.

Ook Alexander Zverev kon wederom niet overtuigen. De Duitser verloor in de tweede ronde in drie sets van de Serviër Miomir Kecmanovic.: 7-6(4), 2-6, 4-6. Voor de Japanner Kei Nishikori is het tennistoernooi van Cincinnati voorbij na een verrassende nederlaag tegen zijn landgenoot Yoshihito Nishioka: 6-7 (2) 4-6.

Kiki Bertens Ⓒ AFP

Tennis: Bertens ook in dubbelspel klaar in Cincinnati

07:37 uur: Kiki Bertens kan zich gaan voorbereiden op de US Open. Na haar nederlaag in het enkelspel is ze nu ook uitgeschakeld in het dubbelspel van het toernooi van Cincinnati.

Bertens verloor met haar Kroatische partner Donna Vekic van de Nederlandse dubbelspecialiste Demi Schuurs en de Duitse Anna-Lena Groenefeld: 6-4, 3-6, 7-10.

Bertens werd dinsdag door Venus Williams uitgeschakeld in het enkelspel. De zevenvoudig winnares van een grandslam was in de tweede ronde in drie sets te sterk: 6-3, 3-6, 7-6 (4). Bertens schreef het toernooi van Cincinnati vorig jaar op haar naam. De US Open gaan op 26 augustus van start.