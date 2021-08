Karim Benzema neemt Real Madrid bij de hand tegen Alavés

Karim Benzema zette Real Madrid kort na de hervatting op 0-1. De Franse international deed dat op aangeven van Eden Hazard. De twee vormden de aanval met Gareth Bale, die terug is na een jaar te zijn uitgeleend geweest aan Tottenham Hotspur.

Nacho maakte er kort later 0-2 van. Nu was het voorbereidende werk van routinier en spelverdeler Luka Modric. Weer Benzema zorgde voor de derde treffer. Eerst stuitte hij nog op doelman Fernando Pacheco, in de rebound schoot hij alsnog raak.

Joselu scoorde vervolgens voor Alavés, door doelman Thibaut Courtois uit een strafschop te verslaan. Het was alweer het vierde doelpunt in de eerste 20 minuten na de rust. In extra tijd maakte Vinícius Júnior nog de 1-4.

Barcelona begint zondag aan het seizoen met de wedstrijd tegen Real Sociedad.