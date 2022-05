John McEnroe: ’Alleen als Nadal niet fit is, kan Van de Zandschulp winnen’

Premium Columns

Jeugdtrauma Feyenoord nog niet helemaal goedgemaakt

Het had zo mooi kunnen zijn. Tijdens de UEFA Cup-finale van Feyenoord in 2002 werd ik in de rust naar bed gestuurd. Ik was nog te jong (7 jaar) om helemaal op te blijven, was het oordeel thuis. En zo miste ik de enige Europese bekerwinst van Feyenoord in deze eeuw. Thuis maken we nog weleens grappen...