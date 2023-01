Ongeplaatste Linette verrast bij enkelspel Australian Open, Schuurs uitgeschakeld

In die halve finale treft Linette de als vijfde geplaatste Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland. Zij versloeg in twee sets de Canadese Donna Vekic. Die uitslag verbloemde dat het in de rally's een gelijkopgaande strijd was. Vekic deed zichzelf echter de das om door maar liefst dertien dubbelfouten te slaan. De agressief spelende Sabalenka profiteerde dankbaar: 6-3 6-2.

Pliskova werd vooraf betere kansen dan Linette toegedicht om de halve finale van het toernooi te bereiken. De 30-jarige Tsjechische, in 2017 nog kortstondig nummer 1 van de wereld, won immers zeven van de negen eerdere ontmoetingen met Linette. Pliskova was echter gewaarschuwd voor de goede vorm van Linette, die in de vorige ronde had afgerekend met de als vierde geplaatste Française Caroline Garcia.

Linette voegde zich in ieder geval vrij eenvoudig bij de twee al eerder bekend geworden halvefinalisten: de als 22ste geplaatste Elena Rybakina uit Kazachstan en de als 24ste geplaatste Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Sabalenka is de enige top-10-speelster in de halve finale.

Schuurs sneuvelt in kwartfinale dubbelspel

Schuurs is op de Australian Open gestrand in de kwartfinale van het vrouwendubbelspel. Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk verloren met 6-2 6-3 van Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. De Tsjechische speelsters, als eerste geplaatst in Melbourne, pakten vorig jaar de titel.

De 29 jaar oude Schuurs, de nummer 18 van de wereld in het dubbelspel, haalde twee jaar geleden wel de halve eindstrijd op de Australian Open. Vorig jaar miste ze het eerste grandslamtoernooi van het jaar vanwege een medische ingreep.

Schuurs en Krawczyk waren als zesde geplaatst. Ze wonnen in Melbourne twee keer van een Australisch duo dat met een wildcard was toegelaten.