Vitesse in wachtkamer voor overwintering

Vitesse beleefde een rumoerige aanloop naar de beslissende groepswedstrijd. Wat zich de avond voor de wedstrijd al aftekende, toen Spurs eigenhandig de wereld inslingerde dat het duel met Rennes geen doorgang zou vinden vanwege de covid-uitbraak, kreeg op de wedstrijddag een vervolg.

Hoewel nooit duidelijk is geworden of Spurs daadwerkelijk minder dan dertien spelers van de A-lijst beschikbaar had – wat in de reglementen van de UEFA wordt genoemd als voorwaarde voor uitstel – ging de voetbalbond mee in het door de club zelf geïnitieerde uitstel. Rennes, dat woensdagavond laat nog een woedend statement had gegeven over de solistische actie van Spurs, stapte weer op het vliegtuig naar Bretagne.

Daan Huisman, Matus Bero of Vitesse en Louis Openda vieren de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Vitesse trok bij de UEFA aan de bel, dat het competitievervalsing zou zijn als de twee laatste wedstrijden in de groep niet gelijktijdig zouden worden gespeeld en of uitstel van het eigen duel ook een optie was, maar de voetbalbond gaf geen sjoege. En dus werd er om 21.00 uur gewoon afgetrapt in de lege Gelredome, waar de fanatieke achterban wel een enorm spandoek van een adelaar had opgehangen om hun favorieten een hart onder de riem te steken.

Vitesse-trainer Thomas Letsch maakte vooraf weinig woorden vuil aan alle verwikkelingen. Dat was in lijn met wat hij zijn spelers had meegegeven. ,,Ik heb tegen de ploeg gezegd: ‘We kunnen over de situatie blijven praten, maar we kunnen het toch niet beïnvloeden. Als we aan de warming-up voor de wedstrijd beginnen, moeten we het van ons afzetten.’”

Vitesse begon overtuigend aan de wedstrijd en kwam al in de 3e minuut op voorsprong door Thomas Buitink, die de voorkeur had gekregen boven Nikolai Baden Frederiksen. De aanvaller reageerde alert op een rebound. Vitesse had een groot speloverwicht en liep al voor rust uit naar 3-0 door goals van Loïs Openda, die goed in vorm is de laatste tijd, en Daan Huisman. Op de spaarzame momenten dat NS Mura aanvallende intenties toonde, keepte de nieuwe eerste doelman Jeroen Houwen attent.

Daan Huisman heeft voor de 3-0 gezorgd. Ⓒ ANP/HH

Na rust ging Vitesse met Yann Gboho en Frederiksen als vervangers van Buitink en Huisman op zoek naar een grotere score. Er waren legio kansen, maar Vitesse was onzuiver in de afronding. Terwijl de krachten wegvloeiden bij Vitesse, trok NS Mura er steeds brutaler op uit en in de slotfase maakte Amadej Marosa er 3-1 van. Sterk keeperswerk van Houwen voorkwam dat de Slovenen nog verder terugkwamen.

De echte vreugde na het laatste fluitsignaal bleef uit, omdat de spelers van Vitesse niet weten of de zege voldoende is om na de winter actief te zijn in Europa. Daarvoor zitten ze in de wachtkamer totdat Spurs-Rennes is gespeeld

Het wordt nog een hele klus om een datum te vinden, waarop Tottenham Hotspur-Rennes ingehaald kan worden. Dat zal voor 31 december moeten gebeuren, terwijl voor de rest van dit kalenderjaar nog zes duels in eigen land staan gepland voor de Londenaars. Oorspronkelijk waren dat er zelfs zeven, maar vanwege de covid-uitbraak is het duel met Brighton and Hove Albion van zondag ook afgelast. De optie dat er geen datum geprikt kan worden waarop Spurs én Rennes kunnen, is ook niet uitgesloten en dat zou weer een reglementaire 3-0 nederlaag opleveren voor de Engelsen. Het enige wat Vitesse kan doen is afwachten en hopen dat Rennes zijn sportieve plicht vervult als de wedstrijd wordt ingehaald. Het is allemaal weinig bevredigend, maar Vitesse kan zich troosten met de gedachte, dat het ongeacht de uiteindelijke afloop goed verkocht heeft in dit Europese seizoen.