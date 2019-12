Van Dijk: ’WK voor clubs zit Sportgala in de weg’

Op diezelfde avond treedt de centrale verdediger namelijk met zijn club Liverpool aan in de halve eindstrijd van het WK voor clubs in Qatar. Een dag eerder komt de Champions League-winnaar eveneens uit in de League Cup.

Naast Van Dijk zal ook Max Verstappen er zeker niet bij zijn op het Sportgala, zo gaf hij vorige week in Abu Dhabi al aan tegenover deze krant. De F1-coureur en winnaar in 2016 is geen fan van dusdanige verkiezingen en vindt dat de verschillende sporten totaal niet met elkaar te vergelijken zijn.

Ook achter de naam van de derde genomineerde, Mathieu van der Poel, staat nog een vraagteken. De wereldkampioen veldrijden heeft dan net een trainingsstage in Spanje achter de rug en er staat voor hem een drukke week te wachten met vijf veldritten voor het einde van het jaar. De 24-jarige alleskunner, die in april van dit jaar de Amstel Gold Race won, liet wel weten vereerd te zijn met zijn nominatie. „Ik vond het al heel wat dat ik in eerste instantie bij het eerste lijstje van vijftien sporters stond. Dat ik nu met Max Verstappen en Virgil van Dijk strijd om de titel Sportman van het Jaar is helemaal bijzonder. Ik vond het al een hele eer om verkozen te worden tot Wielrenner van het Jaar, maar dit is nog wat anders.”

Bekijk ook: Laatste drie Sportman van het Jaar bekend