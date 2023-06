Premium Het beste van De Telegraaf

De bravoure van bokser Gradus Kraus: ’Ik moet alleen nog regelen dat ik me officieel de beste mag noemen’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Gradus Kraus hoopt deze woensdag als bokser een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen door in de kwartfinale van de Europese Spelen de Italiaan Salvatore Cavallaro te verslaan. Ⓒ Soenar Chamid

„Het wordt de mooiste woensdag ooit”, zegt bokser Gradus Kraus met een twinkeling in zijn ogen. De 21-jarige zoon van de befaamde kickbokser Albert Kraus kan zich deze woensdag plaatsen voor de Olympische Spelen door in de kwartfinale van de Europese Spelen de Italiaan Salvatore Cavallaro te verslaan. „We gaan dat ticket pakken”, zegt Kraus. „Ik kan niet wachten en voel me net een klein kind dat morgen jarig is.”