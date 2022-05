Feyenoord Europa Cup-proof: drie finales, drie bekers

De eerste keer dat de Stadionclub een rechtstreeks gevecht om een Europese bokaal aangaat, is in 1970 in Milaan. Feyenoor wint ten koste van het Schotse Celtic, dat met 2-1 wordt verslagen, de Europa Cup I. Daarmee is het direct de eerste Nederlandse club ooit die de felbegeerde prijs wint. Ove Kindvall wordt de grote man aan Rotterdamse zijde door vier minuten voor het einde van de verlenging het winnende doelpunt te maken voor de manschappen van trainer Ernst Happel, die later dat jaar ook de Wereldbeker winnen.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De tweede finale laat niet lang op zich wachten. In 1974 staat Feyenoord oog-in-oog met Tottenham Hotspur, ditmaal in een gevecht om de UEFA Cup. Destijds wordt de finale van dat toernooi nog over twee wedstrijden gespeeld. Na de 2-2 in Londen kan Feyenoord het karwei in de eigen Kuip afmaken. En dat lukt: 2-0. Wim Rijsbergen en Peter Ressel maken het verschil voor de Rotterdammers in een finale die wordt ontsierd door enorme rellen op de tribunes.

De laatste finale die Feyenoord tot aan vanavond speelde, is natuurlijk de editie die eenieder nog helder op het netvlies staat. In 2002 wordt Feyenoord opnieuw de winnaar van de UEFA Cup, na een zenuwslopende finale tegen Borussia Dortmund in De Kuip. Met twee doelpunten staat spits Pierre van Hooijdonk op voor het elftal van trainer Bert van Marwijk: 3-2. De derde goal is voor rekening van Jon Dahl Tomasson. Het is nog altijd de laatste Europese prijs die een Nederlandse club won. Feyenoord wil daar vanavond verandering in brengen.