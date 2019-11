Ronaldo jaagt op wereldrecord Ali Daei

„Alle records moeten verbroken worden en dat ga ik ook met dit record doen”, zei Ronaldo in Luxemburg-Stad, waar hij zich met Portugal verzekerde van deelname aan het EK 2020.

Daei is de enige voetballer die meer dan 100 interlanddoelpunten maakte. De Iraniër, oud-speler van onder meer Bayern München en Hertha BSC, tekende in 149 interlands voor 109 goals. Bij Ronaldo staat de teller na 164 optredens voor Portugal op 99 treffers. De 34-jarige aanvaller van Juventus maakte dit jaar veertien doelpunten voor zijn land, waarmee 2019 zijn meest productieve interlandjaar was.

Ronaldo is niet alleen topschutter aller tijden van Portugal, maar ook in de Champions League (127 goals) en van het EK (gedeeld met Michel Platini, negen doelpunten)