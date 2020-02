Kiki Bertens zet Oranje weer op voorsprong in Fed Cup

Na 78 minuten verzilverde Bertens pas haar vijfde wedstrijdpunt. Ze gaf in de laatste game nog een 40-0-voorsprong uit handen met een aantal slordigheden, maar herstelde zich net op tijd.

Bertens stond in de tweede set met 2-0 achter. In beide sets plaatste ze bij 3-3 de beslissende break, beide keren met een lovegame. Halverwege de tweede set liet de ontevreden Sabalenka, die zich stoorde aan het luidruchtige publiek, zich even gaan. Bertens profiteerde daar direct van en liet zich door een medische time-out van haar opponente niet van de wijs brengen.

„Ik speelde een stuk beter dan vrijdag. Zij had een superdag tegen Arantxa, maar ik ben blij dat ze nu wat minder speelde”, zei Bertens direct na afloop op de baan. „Het was een beetje ’shaky’ aan het eind, maar ik ben blij dat-ie toch binnen is.”

Door de zege van Bertens leidt Nederland nu met 2-1. De ploeg van captain Paul Haarhuis heeft nog maar één overwinning nodig om zich te verzekeren van deelname aan de Fed Cup Finals. Dat toernooi voor de best twaalf landen vindt half april plaats in Boedapest.

In de tweede partij op zaterdag neemt Arantxa Rus het op tegen Aljaksandra Sasnovitsj, die vrijdag in drie sets haar meerdere moest erkennen in Bertens. Mocht Rus verliezen dan volgt er een beslissend dubbelspel, dat ook op zaterdag wordt gespeeld.