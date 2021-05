’Sarina-plus’ begint met halve dagen en zonder diploma bij Leeuwinnen

Binnenland

Nu al EK-koorts in Den Haag: hele straat oranje

De Oranjekoorts is nu al toegeslagen op de Marktweg in de wijk Transvaal in Den Haag. Een groot deel van de huizen en zelfs de ondergrondse containers kleuren oranje vanwege het EK voetbal dat in juni losbarst. „Het wordt iedere keer gekker”, zegt bewoner Raymond Swennes, een van de drijvende kracht...