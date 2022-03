Sebastian Vettel steunt Oekraïne met speciale helm en John Lennon-tekst

Autosport

Max Verstappen in actie, Daniel Ricciardo ontbreekt opnieuw

Max Verstappen komt vrijdag in actie tijdens de tweede dag van het testdrieluik in Bahrein in aanloop naar de openingsrace van volgende week. De baan is open tussen 08.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd). Tussen 12.00 en 13.00 uur wordt geluncht op het Bahrain International Circuit.