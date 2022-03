Sebastian Vettel steunt Oekraïne met speciale helm: ’Situatie is een nachtmerrie’

Net als donderdag rijdt Vettel ook vrijdag rond met een witte helm met verticale banen in het blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Ook vallen een vredesduif en de woorden ’no war’ te ontwaren op het hoofddeksel, evenals de songtekst van het nummer ’Imagine’ van John Lennon.

„Ik had gewenst dat ik dit niet had hoeven doen”, vertelt Vettel zaterdag. „Hiermee wil ik mijn steun voor Oekraïne uitspreken. Het is vreselijk wat er daar gebeurt. Het gaat ook maar door. Het is alsof we in een slechte droom zitten, waar we maar niet uit ontwaken. Onze generatie is opgegroeid in vrede. Dat waarderen we en moeten we blijven waarderen. De situatie in Oekraïne is een nachtmerrie. Het is telkens weer een schok om alle beelden en nieuwsberichten voorbij te zien.”

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Vettel liet in het verleden al vaker zien een man van de wereld te zijn. Zo sprak hij zich meermaals uit over het klimaatprobleem en organiseerde hij vorig jaar in Saudi-Arabië, waar vrouwen minder rechten hebben dan mannen, een kartwedstrijd speciaal voor vrouwen.

Woensdag kwamen de Formule 1-coureurs op het Bahrain International Circuit al bijeen om gezamenlijk een statement te maken tegen de Russische invasie in Oekraïne. Getooid in shirts met daarop de tekst ’no war’ gingen ze gezamenlijk op de foto.