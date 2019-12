Real Madrid maakt werk van droomtransfer Van de Beek

Donny van de Beek, vorig seizoen bij Ajax toen hij met de Amsterdammers Real Madrid versloeg. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Tottenham Hotspur heeft een vergeefse poging gedaan om Donny van de Beek (22) in te lijven. Bronnen rond de Londense club melden dat de middenvelder van Ajax in de gesprekken aangaf dat zijn voorkeur uitgaat naar Real Madrid. De Koninklijke meldde zich afgelopen zomer al bij Ajax, pakt nu door en is bereid de transfersom van 55 miljoen euro te betalen.