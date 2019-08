Huntelaar: ’We hebben niemand weggejaagd’

„Dolberg weggejaagd en nu op jacht om er een nog een weg te jagen”, begon FOX Sports-verslaggever Hans Kraaij Jr. het vraaggesprek met Huntelaar. De oud-voetballer doelde met zijn vraag op een mogelijke verhuur of transfer van Kasper Dolberg en het feit dat Dusan Tadic tegen VVV-Venlo in de punt van de aanval mocht beginnen.

Het enige dat Huntelaar vertwijfeld kon uitbrengen was dat hij het een ’aparte vraag’ vond. „Je wil altijd minuten maken, dat is logisch. Je wil jezelf laten zien, maar we hebben niemand weggejaagd”, zo verduidelijkte hij later.

De 36-jarige Huntelaar toont tijdens de minuten die hij van trainer Erik ten Hag mag maken steevast aan dat hij nog net zo gretig is als in zijn jonge jaren. In 118 speelminuten, verdeeld over vier duels, maakte de spits dit prille seizoen alweer vier goals. „Voetballen is het leukste wat er is”, verklaarde de goalgetter zijn gretigheid. „Elke dag bezig zijn met een talentvolle groep en goede spelers. Samen toewerken naar een climax in het weekeinde of doordeweeks een belangrijke Europese wedstrijd is het mooiste wat er is. Daar werk ik nog steeds voor.”

Hoewel Huntelaar het liefst in de basis begint, zal hij nooit mokken of morren als hij het moet doen met een rol als invaller. Al zal warmlopen langs de zijlijn nooit zijn favoriete bezigheid worden. Zo nu en dan probeert hij Ten Hag stiekem duidelijk te maken dat hij klaar is om in te vallen. „Af en toe maak je wel eens een grapje. Je moet hem een beetje scherp houden, hè”, sloot Huntelaar af met een knipoog.