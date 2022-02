TeamNL ontspringt tot nu corona-dans: ’Strenge regime pakt beter uit dan in Tokio’

Premium Olympische Spelen

Skeletonster Kimberly Bos verwacht zenuwslopend gevecht met veel rivalen

Met rode wangetjes van de kou pakte ze haar slee zorgvuldig in, om vervolgens haar ’logboek’ bij te werken. Kimberley Bos laat niets aan het toeval over tijdens deze Spelen, waarop de skeletonster na haar eindzege in de wereldbeker één van de favorieten is. Na de eerste twee trainingsruns in het Yan...