PSV bij bereiken play-offs tegen Benfica of het Spartak Moskou van Hendrix

PSV schakelde in de voorronde Galatasaray uit. Ⓒ HH/ANP

Als PSV de play-offs van de Champions League bereikt is Spartak Moskou of Benfica de tegenstander. Dat maakte de loting van maandag duidelijk. Bij de Russen spelen onder anderen oud-PSV’er Jorrit Hendrix en international Quincy Promes. De Eindhovense formatie moet eerst nog in de derde voorronde winnen van FC Midtjylland.