Verstappen tweede, drama voor Ferrari bij eerste vrije training

Verstappen, die tot op de valreep van het Formule 1-seizoen met Ferrari-coureur Charles Leclerc om de derde plek in het wereldkampioenschap strijdt, kende op het Yas Marina Circuit een goede start van het raceweekend.

De Nederlander moest slechts een coureur voor zich dulden: Valtteri Bottas. De Fin zette in zijn Mercedes de snelste tijd neer: 1:36,957.

Ferrari kwam niet goed voor de dag in het Midden-Oosten. Sebastian Vettel liet de vijfde tijd aantekenen, maar schoot in de slotminuten van de eerste vrije training van de baan af. Het verloor de macht over het stuur, waardoor de rode bolide in de vangrail belandde. Wat volgde was een rode vlag en het einde van de vrije training. Zijn ploegmakker Leclerc hield zijn wagen wel heel, maar kwam niet aan de tijd van Vettel. De Monegask noteerde de zevende tijd: 1:39, 249.