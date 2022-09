Weer schaakrel: ontslag om seksistische uitspraken

Ilya Smirin, de in Wit-Rusland geboren Israëlische grootmeester, maakte dinsdag zijn debuut als Engelstalig commentator bij een toernooi van de internationale schaakbond FIDE. Zijn expertise - Smirin is al sinds 1990 grootmeester en stond ooit in de top 20 van de wereldranglijst - werd gevraagd voor de negende ronde van de Women’s Grand Prix die momenteel georganiseerd wordt in Astana (Kazachstan).

Zijn eerste keer werd meteen ook zijn laatste keer, want Smirin maakte niet de beste indruk. Dat is zelfs nog zachtjes uitgedrukt, want de FIDE noemde zijn opmerkingen na afloop zelfs „beledigend en gênant.”

Geen sport voor vrouwen

Wat was er precies gebeurd? In het schaken is het zo dat zowel mannen als vrouwen grootmeester kunnen worden, de hoogst haalbare titel in de sport. Hoewel er ook een aparte titel „vrouwelijke grootmeester” bestaat - waarvoor je minder punten moet halen - zijn meerdere vrouwen in het bezit van de algemene grootmeestertitel.

"Ze speelde als een man"

In een onbewaakt moment liet Smirin zich echter ontvallen dat schaken „misschien geen sport is voor vrouwen.” En hij liet zich ook erg negatief uit over vrouwelijke grootmeester Zhu Jiner. „Waarom probeert zij een echte grootmeester te zijn?”

Ontslag

Smirin zei ook nog dat grootmeester Aleksandra Goryachkin „als een man speelde.” Waarop collega-commentator hem vroeg: „Wat bedoel je daarmee? Dat alleen mannen goed kunnen spelen?” Smirin antwoordde vluchtig. „Nee, nee… Maar ze speelt met stijl… Maar goed, ik ben altijd nieuwsgierig waarom vrouwen wel tussen de mannen mogen spelen, maar mannen niet mogen meedoen in vrouwentoernooien. Interessante vraag.”

Zijn uitspraken braken hem al snel op. Smirin kwam onder vuur te liggen van heel wat schakers, zowel mannelijke als vrouwelijke. „Ik ken grootmeester Smirin al heel lang”, aldus Susan Polgar, voormalig wereldkampioen bij de vrouwen. „Ik heb altijd een goede relatie met hem gehad en ik respecteerde zijn schaakspel, maar dit was zeer beledigend. Ik hoop dat hij gewoon een slechte dag had, want ik zou erg teleurgesteld zijn als hij er echt zo over dacht.”

De FIDE nam meteen afstand van Smirin en besloot om hem per direct te ontslaan als commentator. „De standpunten die hij in de uitzendingen uitte, zijn volledig onaanvaardbaar, aanstootgevend en vertegenwoordigen niet de waarden waar de FIDE voor staat. We bieden onze excuses aan aan iedereen die hierdoor beledigd werd.”

Bron: BBC/Het Nieuwsblad