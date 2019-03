Ziyech: 'PSV is meer een team dan wij'

"PSV weet de wedstrijden te winnen die wij niet weten te winnen", aldus Ziyech in gesprek met FOX Sports. "Ik zei voorheen altijd dat dat geluk was, maar als het zo vaak gebeurd, is het geen geluk meer. Ik denk dat mentale kracht ook een rol bij hun speelt. PSV is toch wel wat meer een team dan wij. Dat geeft wel de doorslag." "Het is geen constant seizoen geweest", concludeert de spelmaker. "Van Ajax niet en van mij niet. Ik heb ook te maken gehad met mindere fases dit seizoen. Er zijn altijd periodes waarin je je minder goed voelt. In voetballend opzicht zijn er nog voldoende dingen die ik kan verbeteren. Ik ben daar wel mee bezig, maar soms stagneer ik daar een beetje in. De laatste weken gaat het weer heel goed."

De Eindhovenaren stevenen af op een kampioenschap en kunnen het karwei zondag afmaken tegen Ajax, dat al vrijwel het hele seizoen in de achtervolging is. "Het is aan ons om de spanning terug te brengen. Daarna moeten we hopen dat zij nog punten laten liggen", aldus Ziyech. "Het wordt een interessante wedstrijd. Zolang het niet definitief is, moet je erin blijven geloven. Er zijn in het voetbal gekkere dingen gebeurd."