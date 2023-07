Feyenoord bevestigt vertrek Danilo naar Rangers

VRIJDAG 28 JULI

Ook Mahrez trekt naar Saoedi-Arabië

15.06 uur: Riyad Mahrez is de volgende topvoetballer die naar Saoedi-Arabië vertrekt. De aanvaller verlaat Manchester City voor Al-Ahli.

De 32-jarige international van Algerije heeft overeenstemming over een vierjarig contract bereikt. Hij won afgelopen seizoen de Champions League en landstitel met City. Mahrez wordt bij zijn nieuwe club ploeggenoot van Edouard Mendy en Roberto Firmino.

City ontvangt naar verluidt zo'n 35 miljoen euro voor Mahrez.

Feyenoord laat Danilo officieel naar Rangers vertrekken

14.24 uur: Feyenoord heeft het vertrek van Danilo naar Rangers FC bevestigd. De Braziliaanse aanvaller tekent volgens de club uit Rotterdam snel een meerjarig contract bij de Schotse club.

Danilo stond nog tot medio 2026 bij de kampioen van Nederland onder contract. Hij kwam vorig jaar transfervrij over van Ajax, waar hij vooral in het beloftenteam speelde. Rangers betaalt naar verluidt maximaal 6 miljoen euro voor de 24-jarige spits.

„Toen ik afgelopen zomer naar Feyenoord kwam, had ik me niet kunnen voorstellen dat het zo’n bijzonder jaar zou worden”, zegt Danilo op de website van Feyenoord. „Ik ben de club en de supporters ontzettend dankbaar dat ze mij meteen in de armen hebben gesloten. Ik heb iedere wedstrijd mijn best gedaan om die waardering terug te betalen. Ik ben er trots op dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren aan het landskampioenschap en dat ik onderdeel heb mogen uitmaken van een fantastisch team aan spelers en stafleden. Deze mooie ervaring in het shirt van Feyenoord neem ik voor altijd met mij mee.”

Slot vertelde eerder al waarom hij instemde met een vertrek van de spits. ,,Voor Danilo hebben we een goede transfersom overgehouden. Het is een speler die in de tweede seizoenshelft steeds minder ging spelen, dus dan is het altijd de afweging of die speler nog een jaar in die rol kan blijven of dat hij daar meer moeite mee heeft. Als er dan een club komt, is dat voor hem een interessante kans.”

Excelsior haalt jeugdinternational op in Zweden

13.41 uur: Excelsior heeft zich versterkt met Richie Omorowa. De 19-jarige jeugdinternational van Zweden heeft zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen gezet. De aanvaller komt over van het Zweedse IF Brommapojkarna.

„Richie is een talentvolle spits met veel potentie voor de toekomst”, verklaart technisch manager Niels van Duinen van Excelsior. „Wij gaan met Richie aan de slag met als doel zo veel mogelijk minuten maken in de Eredivisie. Met zijn komst geven we onze aanvalslinie een impuls. Maar we zullen ons de komende tijd nadrukkelijk richten op een aanvalsleider om zo onze voorhoede nog te versterken.”

DONDERDAG 27 JULI

Heerenveen verkoopt Van Ewijk aan Engelse club Coventry City

22.44 uur: Milan van Ewijk verlaat sc Heerenveen en vervolgt zijn carrière bij de Engelse club Coventry City, die in de Championship uitkomt. De Friese club meldt geen transfersom, maar zou volgens voetbalmagazine VI minstens 4 miljoen voor de 22-jarige verdediger ontvangen. Van Ewijk, speler van Jong Oranje, tekent in Coventry een contract tot medio 2027.

Heerenveen nam Van Ewijk in de zomer van 2021 over van ADO Den Haag. Hij groeide in Friesland uit tot een vaste waarde in de ploeg en een geliefde speler bij de fans. Afgelopen seizoen miste Van Ewijk als enige veldspeler in de Eredivisie geen enkele minuut. In totaal kwam de verdediger tot 78 officiële optredens in het shirt van Heerenveen. Hierin was hij zeven keer trefzeker en verzorgde hij vier assists.

„Milan is een belangrijke speler voor ons geweest”, zegt algemeen directeur Ferry de Haan. „Zijn karakter in combinatie met zijn kwaliteit zorgde vanaf dag één voor een goede klik tussen hem en onze supporters. De afgelopen twee jaar heeft hij zich uitstekend ontwikkeld. We zijn dan ook trots dat er wederom een talentvolle speler via sc Heerenveen een mooie vervolgstap gaat maken.”

Keizer nieuwe trainer Saoedische club Al-Shabab

21.08 uur: Voetbaltrainer Marcel Keizer heeft een nieuwe club gevonden. De 53-jarige Keizer, onder meer oud-trainer van Ajax, gaat aan de slag bij Al-Shabab in Saoedi-Arabië. De club uit Riyad heette de Nederlander via X (voorheen Twitter) welkom. Hij heeft voor één seizoen getekend.

Keizer komt over van Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is hij opgevolgd door voormalig bondscoach Frank de Boer, ook een oud-trainer van Ajax.

Regilio Vrede assistent bij ADO Den Haag

15:00 uur Regilio Vrede (50) gaat hoofdtrainer Darije Kalezic assisteren bij ADO Den Haag. Beide partijen bereikten overeenstemming over een tweejarig contract.

De voormalig voetballer van RKC Waalwijk, Roda JC, Iraklis Saloniki en TOP Oss werkte al eerder met Kalezic samen. Ook bij Roda JC en MVV fungeerde hij als diens assistent. Vanaf 30 juni 2021 bekleedde Vrede geen functie meer als trainer. Hij werkte sinds december vorig jaar wel als docent aan jeugdtrainers voor de KNVB.

Vrede was ook in beeld om assistent te worden van Ruud Brood, de nieuwe trainer van TOP Oss. Een aanbod van die club legde hij naast zich neer.

Liverpool bevestigt transfer Henderson naar Al-Ettifaq

13:48 uur Liverpool heeft bevestigd dat aanvoerder Jordan Henderson naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië vertrekt. De 33-jarige middenvelder nam woensdag al in een video op Instagram afscheid van de club waar hij twaalf jaar speelde.

Henderson verhuist voor naar verluidt een bedrag van zo’n 14 miljoen euro naar de Saudische club, waar zijn voormalige ploeggenoot Steven Gerrard de hoofdtrainer is. Eerder werden ook Moussa Dembélé en Jack Hendry al vastgelegd.

Henderson veroverde met Liverpool acht prijzen, waaronder de Champions League van 2019 en de landstitel een jaar later.

Younes clubloos na vertrek uit Saoedi-Arabië

11.19 uur: Amin Younes is definitief vertrokken bij het Saudische Al-Ettifaq. De 29-jarige oud-Ajacied, die vorig seizoen nog op huurbasis voor FC Utrecht uitkwam, meldde op Instagram dat hij nog geen nieuwe club heeft.

Net als veel andere clubs in Saoedi-Arabië haalde Al-Ettifaq de laatste tijd een aantal bekende namen binnen. De club van trainer Steven Gerrard trok Moussa Dembélé en Jack Hendry aan, terwijl naar verwachting ook Jordan Henderson overkomt uit Liverpool. De komst van de nieuwe spelers lijkt het vertrek van Younes versneld te hebben.

„Zoals de media momenteel dagelijks kunnen zien, ondergaat de club, of eigenlijk de hele competitie, momenteel een volledige herstructurering en heb ik ook besloten om weer op zoek te gaan naar een nieuw avontuur”, schreef Younes, die voorlopig teruggaat naar Düsseldorf. „En dan zullen we zien waar en wanneer het volgende avontuur begint.”

Younes arriveerde in augustus vorig jaar in Utrecht. Hij speelde tien competitiewedstrijden voor de club en kwam vooral in het nieuws na een incident met toenmalig trainer Henk Fraser. Eerder speelde hij tussen 2015 en 2018 voor Ajax. Ook kwam hij uit voor onder meer Borussia Mönchengladbach, Napoli en Eintracht Frankfurt.