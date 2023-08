Jordy Clasie loopt veld op met rugnummer dat nieuw contract bij AZ verraadt

ZATERDAG 5 AUGUSTUS

Lucas Woudenberg verruilt Willem II voor Valenciennes FC

Lucas Woudenberg verlaat Willen II na één seizoen en vertrekt per direct naar Valenciennes FC, een club uit Frankrijk die momenteel in Ligue 2 uitkomt. Afgelopen dagen ontbrak de verdediger al op de training in Tilburg om zijn transfer af te ronden.

De linksback tekende in de zomer van 2022 een contract bij Willem II, dat hem transfervrij overnam van SC Heerenveen. Woudenberg was afgelopen seizoen zowel onder trainer Kevin Hofland als Reinier Robbemond basisspeler. Hij miste bijna geen wedstrijd en speelde 39 wedstrijden in het rood, wit en blauw.

Voor de 29-jarige verdediger is het zijn eerste buitenlandse avontuur. „Ik heb altijd de ambitie gehad om mijn voetbalcarrière voort te zetten in het buitenland. Nu die kans zich voordeed, wilde ik die niet laten liggen.„

Rugnummer Clasie bij opkomst verraadt: nieuw contract op komst

Jordy Clasie gaat een nieuw contract tot medio 2025 tekenen bij AZ. De middenvelder liep voor het oefenduel met Bologna het veld op met rugnummer ’2025’, waarmee hij een langer verblijf in Alkmaar verklapte. AZ en Clasie zijn mondeling akkoord over een nieuwe verbintenis, die een optie voor nog een extra jaar bevat.

De 32-jarige Haarlemmer kwam in 2019 over van Southampton FC en speelde inmiddels 142 officiële wedstrijden in het AZ-tenue. Ook kwam de middenvelder als AZ’er weer in beeld bij het Nederlands elftal.

Clasie was afgelopen seizoen een van de belangrijkste spelers van AZ. Hij stapte vanwege de blessure van Bruno Martins Indi veelal als aanvoerder het veld op en kwam in actie in 53 wedstrijden. In deze 53 wedstrijden begon hij elk duel in de basis, waarbij hij tot drie doelpunten en vijf assists kwam.

Kroatische verdediger Gvardiol tekent voor vijf jaar bij City

11.38 uur: De Kroatische verdediger Josko Gvardiol heeft voor vijf jaar getekend bij Manchester City. De 21-jarige Gvardiol komt over van RB Leipzig uit Duitsland.

„Iedereen die Manchester City afgelopen seizoen heeft zien spelen weet dat ze het beste team ter wereld hebben”, aldus Gvardiol. „Dat ze drie prijzen pakten zegt alles over de kwaliteiten waarover de ploeg beschikt.”

Manchester City-trainer Pep Guardiola maakte er vrijdag al geen geheim van dat de komst van Gvardiol een kwestie van tijd was. De verdediger onderging vrijdag de medische keuring. „Iedereen weet dat hij hier is en hopelijk kunnen we de deal in de komende uren of dagen afronden”, zei Guardiola.

Manchester City zou 90 miljoen euro betalen voor de Kroaat, die al 21 interlands heeft gespeeld.

RB Leipzig nam Gvardiol in 2020 over van Dinamo Zagreb.

Chelsea neemt keeper Sánchez over van Brighton

11.09 uur: Chelsea heeft keeper Robert Sánchez overgenomen van Brighton & Hove Albion. De 25-jarige Spanjaard heeft voor liefst zeven jaar getekend in Londen. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 30 miljoen euro voor de Spaanse international.

Chelsea was op zoek naar een keeper omdat Edouard Mendy naar Al-Ahli uit Saudi-Arabië is vertrokken.

Afgelopen seizoen eindigde Chelsea op de twaalfde plek. Brighton & Hove Albion eindigde liefst zes plekken hoger.

Keeper Marsman vertrekt bij Inter Miami door speciale regel

10.00 uur: Nick Marsman vertrekt bij Inter Miami, sinds kort de club van Lionel Messi. De ambitieuze voetbalclub uit Florida heeft gebruikgemaakt van een speciale regel die het toestaat om het contract van een speler te ontbinden om zo ruimte te creëren binnen het salarisbudget.

De 32-jarige doelman kwam sinds juli 2021 uit voor Inter Miami. Marsman speelde 29 wedstrijden voor de club waar Messi onlangs tekende, net als de Spanjaard Sergio Busquets.

Marsman speelde in het verleden voor onder meer Feyenoord, FC Twente en FC Utrecht.

VRIJDAG 4 AUGUSTUS

NEC huurt Pereira met optie tot koop

17.20 uur: NEC heeft zich versterkt met Brayann Pereira. De 20-jarige rechtsback komt op huurbasis over van AJ Auxerre, waarbij NEC een koopoptie in de deal heeft bedongen. De Fransman sluit per direct aan bij de Nijmeegse selectie.

Brayann Pereira begon zijn carrière in de jeugdopleiding van RC Lens, waar hij uiteindelijk het eerste elftal bereikte en zijn debuut maakte in de Ligue 1. In de zomer van 2022 maakte de verdediger de overstap naar AJ Auxerre, waarna hij het afgelopen halfjaar aan Bourg-en-Bresse werd verhuurd. Pereira is international van Frankrijk O20 en nam met dat team deel aan het WK in Argentinië.

Technisch directeur Carlos Aalbers is opgetogen over de komst van Pereira: „Brayann is een welkome versterking voor onze selectie. Met zijn snelheid, power en voorzet past hij goed in ons spel. Het feit dat hij meer dan dertig interlands in de leeftijd van O16 tot en met O20 van de Franse nationale jeugdteams heeft gespeeld en onlangs nog bassispeler was op het WK O20 in Argentinië zegt genoeg.”

Pereira is al de negende versterking van NEC deze window na Bram Nuytinck (Sampdoria), Mees Hoedemakers (SC Cambuur), Sontje Hansen en Youri Baas (beiden Ajax), Lars Olden Larsen (Pari NN), Koki Ogawa (Yokohama), Rober Gonzalez (Betis Sevilla) en Mathias Ross (Galatasaray).

Guardiola bevestigt komst Gvardiol

15.47 uur: Josko Gvardiol verruilt RB Leipzig voor Manchester City. De verdediger onderging vrijdag de medische keuring. „Iedereen weet dat hij hier is en hopelijk kunnen we de deal in de komende uren of dagen afronden”, zei Manchester City-trainer Pep Guardiola.

Manchester City zou 90 miljoen euro betalen voor de Kroaat, die twee seizoenen voor Leipzig voetbalde. Daarvoor kwam hij twee seizoenen uit voor Dinamo Zagreb.

Bayer Leverkusen langer door met Spaanse trainer Alonso

14.45 uur: Bayer Leverkusen heeft het contract met trainer Xabi Alonso verlengd. De 41-jarige Spanjaard is nu tot de zomer van 2026 aan de Duitse club verbonden.

Alonso begon in oktober als hoofdtrainer van Leverkusen, waarmee hij de halve eindstrijd van de Europa League bereikte in de Bundesliga als zesde eindigde.

„Het feit dat we overtuigd zijn van hetzelfde idee en sportief gezien dezelfde richting op willen, zorgt voor een grote mate van verbondenheid en vertrouwen tussen de beleidsmakers van de club en mij”, aldus Alonso. „Dit is een hele goede en ontspannen basis voor het dagelijkse werk. Ik bekijk het afgelopen seizoen positief. Maar ik wil meer, net als de club. Daar werken we nu vastberaden aan verder.”

Chelsea neemt verdediger Disasi over van AS Monaco

11:45 uur Chelsea neemt verdediger Axel Disasi van AS Monaco over. De 25-jarige Franse international heeft in Londen een contract voor zes seizoenen getekend.

AS Monaco kocht Disasi in 2020 van Stade Reims. Hij heeft 130 wedstrijden gespeeld in de Ligue 1 en kwam vier keer uit voor het Franse nationale elftal. Hij zat ook tijdens het afgelopen WK bij de Franse ploeg die de finale haalde.

De sportdirecteuren Laurence Stewart en Paul Winstanley van Chelsea denken dat Disasi klaar is voor de volgende stap in zijn carrière. „Axel heeft zijn kwaliteiten al enkele seizoenen laten zien in Frankrijk en dat heeft tot erkenning op internationaal niveau geleid.”

Chelsea moet zich onder coach Mauricio Pochettino herstellen van het slechtste seizoen in de Premier League in bijna dertig jaar, waarin de club als twaalfde eindigde. De Londenaren beginnen de competitie thuis tegen Liverpool op 13 augustus.

DONDERDAG 3 AUGUSTUS

RKC Waalwijk contracteert proefspeler El Harmazi

17.45 uur: RKC Waalwijk heeft de aanvallende middenvelder Nouri El Harmazi gecontracteerd. De 21-jarige El Harmazi liep al enige tijd stage in Waalwijk en heeft een goede indruk achtergelaten.

„De afgelopen weken zijn mij uitstekend bevallen, niet alleen de visie op voetbal, maar ook de warmte en professionele sfeer van deze club passen goed bij mij. RKC Waalwijk heeft zich bewezen als een ideale plek voor spelers om zich te ontwikkelen en ik ben trots dat ik nu hier mijn carrière mag beginnen”, aldus de middenvelder. El Harmazi speelde in de jeugd bij Almere City FC, Ajax en Vitesse.

RKC, de nummer 9 van afgelopen seizoen, begint het seizoen op zaterdag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Musaba met Sheffield Wednesday de Championship in

12.57 uur: Anthony Musaba (22) vervolgt zijn carrière bij het Engelse Sheffield Wednesday, dat uitkomt in het Championship. De club uit staalstad Sheffield neemt Musaba definitief over van AS Monaco.

Daarheen verkaste Musaba drie jaar geleden als talentvolle speler van NEC voor een bedrag van 2,5 miljoen, maar een doorbraak zou uitblijven. Eén invalbeurt van twee minuten in een voorrondeduel van de Champions League vormt het enige officiële optreden van de aanvaller als speler van AS Monaco.

Musaba werd de afgelopen seizoenen verhuurd, aan Cercle Brugge, SC Heerenveen, FC Metz en zijn oude club NEC, en trekt nu definitief de deur achter zich dicht in het Prinsdom om zijn geluk te beproeven in het Championship.

Fortuna neemt verdediger Markelo van Excelsior over

09.59 uur: Fortuna Sittard heeft de selectie verder uitgebreid. Een dag na de komst van aanvaller Kaj Sierhuis, meldt de Limburgse Eredivisieclub akkoord te zijn met Nathan Markelo. De 24-jarige verdediger komt over van Excelsior en tekent bij Fortuna een contract voor één seizoen, met een optie voor nog eens twee jaar.

Markelo doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam, waarna hij in 2017 de overstap maakte naar Everton. De rechtsback werd daarna verhuurd aan FC Twente en speelde vervolgens bij Jong PSV en een jaar bij Excelsior.

„Hij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in Engeland en heeft tevens al speelminuten in de Eredivisie achter zijn naam staan. We hopen dat hij komend seizoen een volgende stap kan maken en uiteindelijk zijn volledige potentieel weet te bereiken”, zegt Americo Branco, technisch manager van Fortuna.

Middenvelder Demirbay verruilt Leverkusen voor Galatasaray

09.56 uur: Voetballer Kerem Demirbay verruilt Bayer Leverkusen voor de Turkse kampioen Galatasaray. De 30-jarige Duitse middenvelder, die sinds 2019 in Leverkusen speelde, vertrekt volgens de club op eigen verzoek naar Turkije.

De clubs maakten niet bekend hoeveel Galatasaray betaalt voor Demirbay. Naar verluidt krijgt Leverkusen zo’n 4 miljoen euro en nog mogelijke bonussen.

De Duitse club nam Demirbay in 2019 voor 30 miljoen euro over van Hoffenheim. Hij speelde 149 wedstrijden voor Bayer waarin hij 15 keer scoorde en goed was voor 30 assists.

WOENSDAG 2 AUGUSTUS

Fortuna Sittard haalt Sierhuis terug naar Eredivisie

Fortuna Sittard heeft Kaj Sierhuis terug naar de Eredivisie gehaald, zoals De Telegraaf eerder al meldde. De 25-jarige aanvaller komt over van het Franse Stade Reims en heeft een contract voor drie seizoenen getekend in Sittard.

Bekijk ook: Kaj Sierhuis op weg naar Fortuna Sittard

„Ik heb de laatste seizoenen te maken gehad met enkele tegenslagen, daarom is het voor mij belangrijk om weer veel minuten te maken. Dat hoop ik de komende seizoenen te kunnen doen in het shirt van Fortuna”, zei Sierhuis. „Daarnaast is het fijn om met de trainers bekende gezichten tegen te komen in Sittard. Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging.”

Technisch manager Americo Branco was ook blij met de nieuwe aanwinst. „Hij past uitstekend bij deze club. Kaj heeft in het verleden aangetoond een trefzekere spits te zijn en heeft eerder succesvol samengewerkt met Danny Buijs en Adrie Poldervaart. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het ook dit keer weer goed zal uitpakken”, aldus Branco.

Sierhuis doorliep de jeugdopleiding bij Ajax, waarna hij vooral voor Jong Ajax uitkwam. Hij werd in het seizoen 2019-2020 verhuurd aan FC Groningen en een jaar later verkocht aan Stade Reims. De Franse club verhuurde hem tijdens het seizoen 2021-2022 vervolgens aan Heracles Almelo. Tijdens zijn periode bij Heracles scheurde hij een voorste kruisband.

PEC Zwolle haalt Bobson weg bij Eintracht Frankfurt

18.31 uur: Divaio Bobson stapt over naar PEC Zwolle. De 19-jarige Nederlandse aanvaller komt over van de Duitse club Eintracht Frankfurt. Bobson tekent bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club een contract tot en met 2025, met een optie voor een extra jaar.

Bobson doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Ajax. In de zomer van 2022 stapte hij over naar Duitsland, waar hij het afgelopen seizoen in Eintracht Frankurt II speelde. Daar maakte Bobson tien doelpunten.

„PEC Zwolle heeft meermaals laten zien een fantastische club te zijn voor spelers om zich te kunnen ontwikkelen”, zegt Bobson. „Ik ben heel blij met mijn transfer en de kans die de club mij geeft om in de Eredivisie te spelen. Ik zal er alles aan doen om hier te slagen en succesvol te zijn met PEC Zwolle.”

Simons ziet ploeggenoot Silva op huurbasis naar Spanje vertrekken

12:43 uur Xavi Simons heeft dit seizoen in de voorhoede van RB Leipzig geen concurrentie van André Silva. De Duitse club verhuurt de 27-jarige Portugese spits aan Real Sociedad.

Silva kwam twee jaar geleden over van Eintracht Frankfurt, maar wist zijn status niet waar te maken. De aanvaller verloor zijn plek in het Portugese elftal en speelde ook bij Leipzig weinig. Silva heeft bij Leipzig nog een contract tot de zomer van 2026.

Real Sociedad speelt komend seizoen in de Champions League.

Barcelona-coach Xavi bevestigt aanstaand vertrek Dembélé naar PSG

08:21 uur Ousmane Dembélé staat op het punt FC Barcelona te verruilen voor Paris Saint-Germain. Barcelona-trainer Xavi heeft dat gezegd na een oefenwedstrijd in Las Vegas tegen AC Milan (1-0).

„Dembélé is naar mij toegekomen en heeft aangegeven te willen vertrekken”, aldus Xavi. „Paris Saint-Germain heeft een bod gedaan waar wij niet aan kunnen tippen.”

De 26-jarige Dembélé speelde zes seizoenen bij FC Barcelona, waarmee hij vorig seizoen de Spaanse titel won. In zijn contract was een clausule opgenomen waardoor clubs de Franse aanvaller voor een bepaald bedrag konden overnemen.

Ansu Fati maakte tegen Milan het doelpunt voor Barcelona, waar Frenkie de Jong alleen de tweede helft speelde. De van AZ overgekomen Tijjani Reijnders had een basisplaats bij Milan.

DINSDAG 1 AUGUSTUS

FC Barcelona verhuurt Araujo aan Las Palmas

23.49 uur: FC Barcelona verhuurt verdediger Julián Araujo het komende seizoen aan Las Palmas. De 21-jarige Mexicaans-Amerikaanse rechtsback werd in februari overgenomen van LA Galaxy.

De international, die met Mexico de Gold Cup won, reist nu naar Gran Canaria. Daar doet hij ervaring op bij de club die vorig seizoen via een tweede plaats op het tweede niveau weer promoveerde naar La Liga.

Mané van Bayern München naar Ronaldo’s Al-Nassr

20.46 uur: Al-Nassr heeft aanvaller Sadio Mané overgenomen van Bayern München. Volgens mediaberichten is met de overgang van de 31-jarige Senegalees een bedrag van 40 miljoen euro gemoeid. Mané gaat in Saudi-Arabië samenspelen met Cristiano Ronaldo, die afgelopen winter verhuisde naar Al-Nassr.

Mané bevestigde maandag al dat hij zou vertrekken bij Bayern. De Duitse club nam hem een jaar geleden voor 32 miljoen euro over van Liverpool. Hij kon in München mede door een blessure de verwachtingen niet waarmaken. Dezelfde blessure hield hem aan de kant op het WK in Qatar.

Chelsea neemt tiener Ugochukwu over van Stade Rennes

20.44 uur: Chelsea heeft middenvelder Lesley Ugochukwu overgenomen van de Franse club Stade Rennes. De 19-jarige Fransman heeft in Londen een contract voor zeven jaar getekend met de optie voor nog een jaar, zo meldt Chelsea.

De clubs zeggen niets over de transfersom, maar volgens Britse media betaalt Chelsea zo’n 27,7 miljoen euro voor de tiener. Ugochukwu was afgelopen seizoen een vaste waarde bij Rennes en eindigde als vierde in de Ligue 1 met de club.

„We zijn heel blij dat Lesley zich aansluit bij Chelsea. Hij is een indrukwekkende jonge speler die al zijn sporen heeft achtergelaten in de Ligue 1”, zeggen de sportieve directeuren van Chelsea, Laurence Stewart en Paul Winstanley.

Bacuna keert terug bij FC Groningen

20.15 uur: Leandro Bacuna (31) keert na tien jaar terug bij FC Groningen. De middenvelder heeft een mondeling akkoord bij de club, waar hij in 2009 zijn debuut als profvoetballer maakte.

In de Euroborg ligt er een contract voor twee seizoenen klaar met een optie voor nog een jaar. Met hem in de gelederen hoopt het afgelopen seizoen gedegradeerde Groningen snel terug te keren in de Eredivisie.

„Ik heb alle opties die er waren naast elkaar gelegd en de beslissing genomen dat dit het juiste moment is om terug te keren bij de club waar het allemaal begon”, vertelt Bacuna op de site van de Groningse club. „Terug naar de roots, terug naar waar mijn familie nog altijd woont. Zij hebben een grote rol gespeeld in de keuze, net als alle mooie berichten die ik heb ontvangen van veel supporters. Ik heb een super goed gevoel om weer terug te zijn in Groningen.”

Bij Heracles Almelo vertrokken Azzaoui tekent in Azerbeidzjan

10:30 uur Heracles Almelo heeft komend seizoen in de Eredivisie niet de beschikking over Ismail Azzaoui. De voormalig jeugdinternational van België gaat spelen voor Araz-Naxcivan PFK, dat is gepromoveerd naar het hoogste niveau in Azerbeidzjan.

De 25-jarige Azzaoui tekende voor een jaar bij zijn nieuwe club. Hij was transfervrij, nadat Heracles de optie in zijn verbintenis niet had gelicht.

Afgelopen seizoen kwam de aanvaller tot twintig optredens bij de Almeloërs in de Keuken Kampioen Divisie.

MAANDAG 31 JULI

Fabinho verruilt Liverpool voor Al-Ittihad

23.01 uur: Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië heeft middenvelder Fabinho van Liverpool vastgelegd. Volgens Britse media betaalt de Saudische kampioen zo’n 40 miljoen Britse pond (46,7 miljoen euro) voor de 29-jarige Braziliaan.

Fabinho komt in het team van voormalige Real Madrid-vedette Karim Benzema en middenvelder N’Golo Kanté die van Chelsea overkwam. Fabinho speelde sinds 2018 219 wedstrijden voor Liverpool en won met de club onder meer de titel in de Premier League, de Champions League en de FA Cup.

Eerder verliet teamgenoot Jordan Henderson Liverpool al. De voormalige aanvoerder tekende bij Al-Ettifaq, de club waar Steven Gerrard de coach is.

Roda raakt topscorer Vente kwijt aan Schotse club Hibernian

20.24 uur: Topscorer Dylan Vente vertrekt bij Roda JC. De 24-jarige aanvaller stapt over naar de Schotse club Hibernian FC, dat vorig seizoen als vijfde eindigde op het hoogste niveau.

Vente scoorde vorig seizoen in de competitie 21 keer voor Roda. Alleen Lennart Thy van PEC Zwolle was met 23 doelpunten trefzekerder in de eerste divisie.

Roda huurde Vente in januari 2021 van Feyenoord en nam hem daarna definitief over. In 98 wedstrijden voor Roda kwam de Rotterdammer tot 51 doelpunten en zestien assists. Vente had nog een contract voor een jaar bij Roda.

Floranus verlaat Turkije en tekent bij Almere City

20:00 uur: Almere City haalt Sherel Floranus terug naar Nederland. De promovendus heeft met de oud-speler van Sparta Rotterdam en SC Heerenveen een akkoord bereikt over een tweejarig contract. Floranus had nog een contract tot medio 2024 bij het het Turkse Antalyaspor, maar heeft met die club een akkoord bereikt over een tussentijdse ontbinding van het contract.

Als de laatste formaliteiten en medische keuring geen problemen opleveren sluit Floranus op korte termijn aan bij Almere City, dat eerder al Thomas Robinet (KV Oostende) en Peer Koopmeiners (AZ) aantrok en erin is geslaagd om aanvaller Rajiv van La Parra voor opnieuw één jaar vast te leggen.

Mané bevestigt vertrek bij Bayern München

19.22 uur: Sadio Mané heeft bevestigt dat hij vertrekt bij Bayern München. De 31-jarige Senegalees staat op het punt een contract te tekenen bij Al-Nassr uit Saudi-Arabië, de club waar vedette Cristiano Ronaldo speelt. Volgens verschillende media ondergaat Mané maandagavond zijn medische keuring.

„Het afscheid van FC Bayern doet me pijn”, zei de aanvaller tegen de tv-zender Sky. „Ik weet dat ik dit elftal in dit seizoen had kunnen helpen. Ik wilde het dit seizoen ook laten zien. Ik wens de club en de fans al het beste voor de toekomst”, aldus Mané, die afgelopen zondag niet met het team was meegereisd van Japan naar Singapore.

Bayern nam Mané vorige zomer voor 32 miljoen euro over van Liverpool. De aanvaller kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. Nadat hij een blessure had opgelopen, waardoor hij ook het WK in Qatar miste, kwam hij dit seizoen niet meer terug in topvorm.

ADO Den Haag presenteert Veerman

19.17 uur: Henk Veerman speelt het komende seizoen voor ADO Den Haag. De aanvaller werd maandag medisch gekeurd en wordt voor een seizoen gehuurd van FC Volendam. De eerstedivisieclub heeft een optie tot koop bedongen.

„Henk is een zeer getalenteerde spits die zijn kwaliteiten al heeft bewezen op verschillende niveaus”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen. „Hij is groot, sterk en heeft scorend vermogen. We zijn ervan overtuigd dat hij een waardevolle toevoeging zal zijn aan ons team en dat hij onze voorhoede zal versterken. ADO Den Haag heet Henk van harte welkom bij de club en we kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

ADO wordt de vierde profclub van Veerman in Nederland na sc Heerenveen, FC Utrecht en dus FC Volendam. In het buitenland speelde hij voor FC St. Pauli.

Excelsior-aanvaller Kharchouch (27) vertrekt naar Saoedi-Arabië

17:53 uur: Reda Kharchouch vertrekt bij Excelsior. De 27-jarige aanvaller maakt de overstap naar de Saoedische voetbalclub Al-Bukiryah.

Kharchouch speelde één seizoen voor Excelsior. In 29 competitiewedstrijden maakte hij twee doelpunten. Daarvoor voetbalde de spits bij Telstar, Sparta Rotterdam en FC Emmen.

„We hebben met elkaar het afgelopen seizoen geëvalueerd en daar hadden we ons allebei meer van voorgesteld”, aldus Niels van Duinen, technisch manager van Excelsior. „Reda gaf bovendien aan de ambitie te hebben om een transfer te maken richting het Midden-Oosten.”

Sc Heerenveen neemt verdediger Hall over van Feyenoord

16.40 uur: Sc Heerenveen heeft de selectie voor het komende voetbalseizoen versterkt met Denzel Hall. De 22-jarige rechtsback komt over van Feyenoord, dat Hall vorig seizoen verhuurde aan eerstedivisionist ADO Den Haag.

Hall is bij Heerenveen de vervanger van de aan Coventry City verkochte Milan van Ewijk. Hij gaat spelen met rugnummer 2.

„Denzel is een rechtervleugelverdediger maar kan ook op andere posities in de verdediging uit de voeten. Hij is een speler met veel snelheid en drive”, zegt Ferry de Haan, algemeen directeur van sc Heerenveen.

Oud-Ajacied Wöber op huurbasis naar Borussia Mönchengladbach

15.37 uur: Maximilian Wöber speelt komend seizoen voor Borussia Mönchengladbach. De Duitse club huurt de 25-jarige Oostenrijkse verdediger van Leeds United, dat vorig seizoen uit de Premier League degradeerde.

Wöber stond vanaf de zomer van 2017 anderhalf jaar onder contract bij Ajax, waar hij geen basisplaats had. Begin 2019 verkochten de Amsterdammers hem aan Sevilla.

Wöber is de zevende versterking van Borussia Mönchengladbach deze transferperiode.

FC Twente breekt contract met keeper Unnerstall open

15.13 uur: FC Twente heeft het contract met doelman Lars Unnerstall opengebroken en met twee jaar verlengd. De Duitse goalie ligt nu vast tot medio 2027. Unnerstall is een van de betere keepers in de Eredivisie.

Afgelopen seizoen werd de defensie van FC Twente door het goede keeperswerk van Unnerstall het minst gepasseerd in de Eredivisie. In 34 competitieduels kreeg de ploeg slechts 27 tegengoals. Unnerstall kwam twee seizoenen geleden transfervrij over van PSV.

Patrick Joosten nu aan de slag bij Willem II

12:05 uur Patrick Joosten zal vandaag zijn handtekening zetten onder een contract bij Eerstedivisionist Willem II nadat hij medisch gekeurd is. Die keuring was maandagochtend.

De 27-jarige aanvaller komt transfervrij over van Apollon Limassol, waar hij het afgelopen seizoen 19 wedstrijden speelde. Na Max de Waal en Raffael Behounek is hij de derde nieuwe speler bij de Tilburgse club. De voetballer uit Nijmegen heeft al heel wat clubs in Nederland versleten. Hij kwam eerder uit voor NEC, FC Groningen, FC Utrecht, VVV Venlo, Sparta en Cambuur.

Volgens zijn zaakwaarnemer was er ook buitenlandse interesse voor de voetballer uit Nijmegen. Maar die wilde terug naar Nederland.

ZONDAG 30 JULI

Ejuke duikt op bij Royal Antwerp

14.10 uur: Antwerp-trainer Mark van Bommel heeft op de dag dat zijn ploeg aan de competitie begon versterking gekregen. De landskampioen van België maakte bekend dat het de Nigeriaan Chidera Ejuke heeft gecontracteerd. De 25-jarige aanvaller, met een verleden bij sc Heerenveen, komt transfervrij over van CSKA Moskou.

Ejuke voetbalde in het seizoen 2019-2020 voor Heerenveen waarvoor hij negen keer scoorde in 25 duels. CSKA Moskou nam de aanvaller voor naar verluidt 11 miljoen euro over van de Friezen. In Rusland was hij goed voor tien doelpunten en acht assists in de 65 wedstrijden die hij voor CSKA speelde. Het afgelopen seizoen werd Ejuke verhuurd aan het Duitse Hertha BSC.

Ejuke mag dankzij een uitzonderingsregel van de internationale voetbalbond FIFA zijn huidige contract bij de Russische ploeg openbreken. Door de oorlog in Oekraïne riep de FIFA een clausule in het leven om spelers van Russische ploegen de kans te geven hun club te verlaten.

Karim Rekik van Sevilla naar Al Jazira

13:01 uur Karim Rekik zet zijn voetballoopbaan voort in Abu Dhabi. De club Al Jazira, waar Frank de Boer deze maand is begonnen als hoofdtrainer, heeft de verdediger overgenomen van FC Sevilla. Volgens Spaanse media is met zijn overgang een bedrag van zo’n 4 miljoen euro gemoeid. Al Jazira komt uit in de hoogste klasse van de Verenigde Arabische Emiraten.

Rekik, 28 jaar en geboren in Den Haag, was nog tot de zomer van 2025 verbonden aan de Spaanse club waar hij sinds 2020 onder contract stond.

Rekik begon zijn profcarrière in de Premier League - met enkele optredens bij Manchester City, Portsmouth en Blackburn Rovers - waarna hij in 2013 bij PSV belandde. Na zijn verblijf in Eindhoven voetbalde Rekik bij Olympique Marseille en Hertha BSC. Hij is viervoudig international van Oranje.

Transfer Atalanta-aanvaller Højlund naar ManUnited vrijwel rond

10:30 uur Manchester United-coach Erik ten Hag heeft de gewenste aanvallende versterking. Volgens Britse media is er een akkoord bereikt tussen het Italiaanse Atalanta en de topclub uit de Premier League over de transfer van Rasmus Højlund. ManUnited zou voor de 20-jarige Deense international zo’n kleine 75 miljoen euro betalen, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 84 miljoen.

Højlund had bij Atalanta nog een contract voor vier jaar. Hij zou nu in Manchester een overeenkomst voor vijf jaar ondertekenen, met een optie voor nog een jaar. Eerder deze zomer werd de ploeg van Ten Hag al versterkt met Chelsea-middenvelder Mason Mount en Inter-doelman André Onana, die eerder bij Ajax al onder de Tukker werkte.

ZATERDAG 29 JULI

Henk Veerman op huurbasis naar ADO Den Haag

19.30 uur: FC Volendam en ADO Den Haag hebben een akkoord bereikt over een huurtransfer van Henk Veerman. De 32-jarige spits wordt voor één seizoen verhuurd aan de club uit de Hofstad. De transfer is onder voorbehoud van de medische keuring van de Volendammer.

Veerman keerde in de vorige zomer terug bij FC Volendam. De spits kwam in dertig duels in actie tijdens het afgelopen voetbaljaargang. Daarin scoorde hij vier keer. Met zijn ervaring had de Volendammer een belangrijk aandeel in de handhaving van het afgelopen seizoen. In totaal droeg Veerman tachtig keer het oranje van FC Volendam en scoorde daarin 29 keer. Voor Veerman wordt ADO Den Haag de zesde club in zijn voetballoopbaan. Naast periodes bij RKAV Volendam en FC Volendam, speelde de spits ook bij sc Heerenveen, St. Pauli en FC Utrecht.

„Ik wil iedereen graag bedanken voor het afgelopen jaar bij FC Volendam. Ik hoop dat de club het goed gaat doen en ik volgend jaar terugkeer als Eredivisionist”, aldus Veerman.

Cavani verlaat Valencia en is op weg naar Boca Juniors

18.35 uur: Edinson Cavani verlaat Valencia. De 36-jarige aanvaller uit Uruguay heeft in overleg met de Spaanse club zijn contract ontbonden. Hij had nog een verbintenis voor een seizoen, maar zou volgens verschillende bronnen kiezen voor een voortzetting van zijn carrière in Argentinië bij Boca Juniors.

Cavani speelde sinds de zomer van 2022 bij Valencia. Hij was vorig seizoen goed voor zeven goals en twee assists in 28 wedstrijden. Valencia eindigde in La Liga als zestiende, maar net boven de degradatiestreep. Cavani voetbalde eerder voor Europese topteams zoals Paris Saint-Germain, Manchester United en Napoli.

VRIJDAG 28 JULI

Barkas alsnog naar FC Utrecht

22.32 uur: FC Utrecht heeft doelman Vasilis Barkas ook voor komend seizoen vastgelegd. De Utrechters huurden de 29-jarige keeper vorig seizoen van het Schotse Celtic en heeft de Griek die transfervrij was, kunnen aantrekken voor één seizoen met een optie voor nog een seizoen.

De Griekse international kwam vorig seizoen tot 38 officiële duels voor Utrecht. Barkas hield twaalf keer de nul.

„We zijn uitermate blij met het feit dat we Vasilis aan ons hebben verbonden”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „Hij heeft het voorbije seizoen aangetoond tot de betere keepers in de Eredivisie te behoren. Het leek niet haalbaar om hem te behouden, maar dat het alsnog is gelukt, maakt ons trots en geeft aan dat Vasilis heel graag voor onze club en supporters wil blijven spelen.”

Ook Mahrez trekt naar Saoedi-Arabië

15.06 uur: Riyad Mahrez is de volgende topvoetballer die naar Saoedi-Arabië vertrekt. De aanvaller verlaat Manchester City voor Al-Ahli.

De 32-jarige international van Algerije heeft overeenstemming over een vierjarig contract bereikt. Hij won afgelopen seizoen de Champions League en landstitel met City. Mahrez wordt bij zijn nieuwe club ploeggenoot van Edouard Mendy en Roberto Firmino.

City ontvangt naar verluidt zo’n 35 miljoen euro voor Mahrez.

Feyenoord laat Danilo officieel naar Rangers vertrekken

14.24 uur: Feyenoord heeft het vertrek van Danilo naar Rangers FC bevestigd. De Braziliaanse aanvaller tekent volgens de club uit Rotterdam snel een meerjarig contract bij de Schotse club.

Danilo stond nog tot medio 2026 bij de kampioen van Nederland onder contract. Hij kwam vorig jaar transfervrij over van Ajax, waar hij vooral in het beloftenteam speelde. Rangers betaalt naar verluidt maximaal 6 miljoen euro voor de 24-jarige spits.

„Toen ik afgelopen zomer naar Feyenoord kwam, had ik me niet kunnen voorstellen dat het zo’n bijzonder jaar zou worden”, zegt Danilo op de website van Feyenoord. „Ik ben de club en de supporters ontzettend dankbaar dat ze mij meteen in de armen hebben gesloten. Ik heb iedere wedstrijd mijn best gedaan om die waardering terug te betalen. Ik ben er trots op dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren aan het landskampioenschap en dat ik onderdeel heb mogen uitmaken van een fantastisch team aan spelers en stafleden. Deze mooie ervaring in het shirt van Feyenoord neem ik voor altijd met mij mee.”

Slot vertelde eerder al waarom hij instemde met een vertrek van de spits. „Voor Danilo hebben we een goede transfersom overgehouden. Het is een speler die in de tweede seizoenshelft steeds minder ging spelen, dus dan is het altijd de afweging of die speler nog een jaar in die rol kan blijven of dat hij daar meer moeite mee heeft. Als er dan een club komt, is dat voor hem een interessante kans.”

Excelsior haalt jeugdinternational op in Zweden

13.41 uur: Excelsior heeft zich versterkt met Richie Omorowa. De 19-jarige jeugdinternational van Zweden heeft zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen gezet. De aanvaller komt over van het Zweedse IF Brommapojkarna.

„Richie is een talentvolle spits met veel potentie voor de toekomst”, verklaart technisch manager Niels van Duinen van Excelsior. „Wij gaan met Richie aan de slag met als doel zo veel mogelijk minuten maken in de Eredivisie. Met zijn komst geven we onze aanvalslinie een impuls. Maar we zullen ons de komende tijd nadrukkelijk richten op een aanvalsleider om zo onze voorhoede nog te versterken.”

DONDERDAG 27 JULI

Heerenveen verkoopt Van Ewijk aan Engelse club Coventry City

22.44 uur: Milan van Ewijk verlaat sc Heerenveen en vervolgt zijn carrière bij de Engelse club Coventry City, die in de Championship uitkomt. De Friese club meldt geen transfersom, maar zou volgens voetbalmagazine VI minstens 4 miljoen voor de 22-jarige verdediger ontvangen. Van Ewijk, speler van Jong Oranje, tekent in Coventry een contract tot medio 2027.

Heerenveen nam Van Ewijk in de zomer van 2021 over van ADO Den Haag. Hij groeide in Friesland uit tot een vaste waarde in de ploeg en een geliefde speler bij de fans. Afgelopen seizoen miste Van Ewijk als enige veldspeler in de Eredivisie geen enkele minuut. In totaal kwam de verdediger tot 78 officiële optredens in het shirt van Heerenveen. Hierin was hij zeven keer trefzeker en verzorgde hij vier assists.

„Milan is een belangrijke speler voor ons geweest”, zegt algemeen directeur Ferry de Haan. „Zijn karakter in combinatie met zijn kwaliteit zorgde vanaf dag één voor een goede klik tussen hem en onze supporters. De afgelopen twee jaar heeft hij zich uitstekend ontwikkeld. We zijn dan ook trots dat er wederom een talentvolle speler via sc Heerenveen een mooie vervolgstap gaat maken.”

Keizer nieuwe trainer Saoedische club Al-Shabab

21.08 uur: Voetbaltrainer Marcel Keizer heeft een nieuwe club gevonden. De 53-jarige Keizer, onder meer oud-trainer van Ajax, gaat aan de slag bij Al-Shabab in Saoedi-Arabië. De club uit Riyad heette de Nederlander via X (voorheen Twitter) welkom. Hij heeft voor één seizoen getekend.

Keizer komt over van Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is hij opgevolgd door voormalig bondscoach Frank de Boer, ook een oud-trainer van Ajax.

Regilio Vrede assistent bij ADO Den Haag

15:00 uur Regilio Vrede (50) gaat hoofdtrainer Darije Kalezic assisteren bij ADO Den Haag. Beide partijen bereikten overeenstemming over een tweejarig contract.

De voormalig voetballer van RKC Waalwijk, Roda JC, Iraklis Saloniki en TOP Oss werkte al eerder met Kalezic samen. Ook bij Roda JC en MVV fungeerde hij als diens assistent. Vanaf 30 juni 2021 bekleedde Vrede geen functie meer als trainer. Hij werkte sinds december vorig jaar wel als docent aan jeugdtrainers voor de KNVB.

Vrede was ook in beeld om assistent te worden van Ruud Brood, de nieuwe trainer van TOP Oss. Een aanbod van die club legde hij naast zich neer.

Liverpool bevestigt transfer Henderson naar Al-Ettifaq

13:48 uur Liverpool heeft bevestigd dat aanvoerder Jordan Henderson naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië vertrekt. De 33-jarige middenvelder nam woensdag al in een video op Instagram afscheid van de club waar hij twaalf jaar speelde.

Henderson verhuist voor naar verluidt een bedrag van zo’n 14 miljoen euro naar de Saudische club, waar zijn voormalige ploeggenoot Steven Gerrard de hoofdtrainer is. Eerder werden ook Moussa Dembélé en Jack Hendry al vastgelegd.

Henderson veroverde met Liverpool acht prijzen, waaronder de Champions League van 2019 en de landstitel een jaar later.

Younes clubloos na vertrek uit Saoedi-Arabië

11.19 uur: Amin Younes is definitief vertrokken bij het Saudische Al-Ettifaq. De 29-jarige oud-Ajacied, die vorig seizoen nog op huurbasis voor FC Utrecht uitkwam, meldde op Instagram dat hij nog geen nieuwe club heeft.

Net als veel andere clubs in Saoedi-Arabië haalde Al-Ettifaq de laatste tijd een aantal bekende namen binnen. De club van trainer Steven Gerrard trok Moussa Dembélé en Jack Hendry aan, terwijl naar verwachting ook Jordan Henderson overkomt uit Liverpool. De komst van de nieuwe spelers lijkt het vertrek van Younes versneld te hebben.

„Zoals de media momenteel dagelijks kunnen zien, ondergaat de club, of eigenlijk de hele competitie, momenteel een volledige herstructurering en heb ik ook besloten om weer op zoek te gaan naar een nieuw avontuur”, schreef Younes, die voorlopig teruggaat naar Düsseldorf. „En dan zullen we zien waar en wanneer het volgende avontuur begint.”

Younes arriveerde in augustus vorig jaar in Utrecht. Hij speelde tien competitiewedstrijden voor de club en kwam vooral in het nieuws na een incident met toenmalig trainer Henk Fraser. Eerder speelde hij tussen 2015 en 2018 voor Ajax. Ook kwam hij uit voor onder meer Borussia Mönchengladbach, Napoli en Eintracht Frankfurt.